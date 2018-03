Dimayor rechaza recurso de reposición de Dayro Moreno

Este miércoles la Dimayor confirmó la sanción inicial de 4 fechas de suspensión al delantero de Atlético Nacional, Dayro Moreno por la agresión sin balón sobre Luciano Ospina.

Dayro hizo uso del recurso de reposición de manera personal, pese a que el club no lo utilizó.

“El sujeto de la acción disciplinaria fue el jugador que puede reponer directamente. Cuando el club repone actúa en representación del jugador y con eso se agota el recurso, pero si el club no hace nada, como en este caso, el jugador puede hacer uso de su facultad”, explicó el presidente de Nacional, Juan David Pérez.

En la resolución, la Dimayor menciona lo siguiente: “Independientemente de que haya sido consecuencia de la ‘calentura del partido’ tal como fue reconocido por el señor Moreno, es claro que la jugada investigada y sancionada por el Comité no es resultado de un hecho fortuito y fuera del control del señor Moreno. Por el contrario, es consecuencia de una decisión de generar la acción que hoy se reprocha sin estar en disputa el balón... en la medida en que la sanción adoptada fue el mínimo aplicable de conformidad con el artículo en mención, el Comité habrá de confirmar su decisión inicial y no repondrá la sanción inicialmente adoptada en la Resolución No. 006 de 2018”.

Hasta ahora, Dayro ya cumplió con una fecha ante Jaguares y le restarán tres más por Liga. La Sanción no aplica en Copa Libertadores.