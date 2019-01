Efectividad, el reto de Nacional

El trabajo del técnico Paulo Autuori durante la semana con Atlético Nacional estuvo enfocada en la definición, no solo habló con sus dirigidos sino que, junto a ellos, analizó videos, todo con el fin de que interioricen lo que no se hizo bien en la Copa Fox Sport y corregirlo.

“El torneo nos ayudó para tener claridad de muchas cosas, entre ellas, de lo que no debemos hacer en la competencia, que arranca hoy con Once Caldas. Una de las cosas que nos deja tranquilos es que se crearon muchas oportunidades de gol, pero no se concretaron y por eso el trabajo se enfocó en eso, definir, marcar y ser efectivos”, dijo el entrenador que hoy debutará de manera oficial en el Atanasio Girardot.

En la lista de jugadores convocados por Autuori no están los delanteros argentinos Hernán Barcos, que recién se unió este jueves al club, y Pablo Cepellini, a quien esperan concretar en las próximas horas en el verde.

Quienes sí están entre los convocados son el arquero Juan Fernando Cuadrado, quien seguramente jugará frente a su anterior equipo, al igual que Brayan Rovira y Sebastián Gómez, quienes podrían ser titulares.

Autuori se mostró respetuoso con el rival, pero convencido de iniciar ante los hinchas verdes un torneo que espera los tenga como protagonistas. Por ello la victoria es muy importante.

Al ser consultado, en la rueda de prensa, previa al juego, el brasileño dejó claro que, es de los entrenadores que respeta la idiosincrasia del equipo y la identidad, por eso es consciente de que al hincha verde le gusta el buen fútbol y eso es lo que espera dar con su grupo.

“Unido al buen juego llegan cosas como los goles y las victorias, esa es la idea del trabajo, jugar bien, dar espectáculo y ganar”, concluyó el técnico, que, el semestre pasado se estrenó en el duelo de cierre de la fase todos contra todos, con un 2-2 ante Leones en Itagüí que lo sacó de la Liga-2.

De otro lado, el árbitro Carlos Ortega, de Bolívar, fue el designado para impartir justicia en el Atanasio, a partir de las 6:00 p.m. cuando ruede el balón en la primera fecha de la Liga Águila-1.

Según datos de Dimayor, Nacional ganó y mantuvo su valla invicta en sus últimos tres duelos como local ante Once (ganó los partidos 1-0) .