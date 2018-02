El técnico Almirón ya trabaja con la nómina completa de Nacional

Finalmente el técnico de Atlético Nacional, Jorge Almirón, se podrá concentrar solo en el tema deportivo después de que se completaran todas las contrataciones para este semestre con la presentación ayer del local Reinaldo Lenis y el argentino Rafael Marcelo Delgado.

“Sé del esfuerzo que hicieron los dirigentes, intentaron por todos los medios cumplir con los nombres pedidos y ya están acá, ahora no queda sino seguir trabajando para pelear por los objetivos que nos hemos planteado”, aseguró el entrenador argentino después de la presentación de las últimas incorporaciones.

Reinaldo Lenis dijo que está feliz de llegar a Nacional: “Es un salto muy importante, es un equipo que hace rato domina el fútbol colombiano y es protagonista del fútbol internacional”.

Se definió como un jugador veloz, hábil en el uno contra uno, de ida y vuelta y que como extremo puede jugar por ambas bandas.

“Quiero aportar lo que más pueda para que el club se mantenga en la élite”.

Mientras que el lateral argentino Rafael Marcelo Delgado, que llega a luchar por un lugar sobre la banda izquierda, dijo que conoce a Nacional y ha visto que basa mucho su juego por los costados.

“Me gusta porque es un equipo al que le gusta jugar y ese estilo me favorece”.

También, agregó que llega con mucha ilusión.

“Es uno de los más grandes de Colombia y no tuve duda de venir y estar acá”.

Reveló que será la primera vez que lo dirija el técnico Almirón. “Lo he enfrentado en varias oportunidades, pero me seduce su estilo y desde el primer entrenamiento se nota que sabe mucho y es muy intenso; me sentí ahogado pero eso creo que irá pasando”.

Por su parte el gerente deportivo, Víctor Marulanda, señaló que ambos jugadores son una apuesta importante del club: “Los queremos tener por mucho tiempo, contar con ellos y que la historia que hagan con el club sea grande y exitosa, solo les pedimos que hagan su trabajo en el campo de juego”.

Nacional viajará a Boyacá para enfrentar este jueves (8:00 p.m.) a Patriotas, con la convicción de otro triunfo, y el técnico tiene la tranquilidad de contar con las herramientas suficientes para implementar su estilo de juego.