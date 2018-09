En las bases verdes hay sentido de pertenencia

Nacional tiene en sus divisiones menores a personas forjadas en el club, hombres de la cantera que llevan en sus venas sangre verdolaga, y con sentido de pertenencia con la institución.

Hernán Darío Herrera brinda en este momento una mano en la dirección técnica del equipo profesional y aunque no ha tenido tiempo suficiente de trabajo para imponer su estilo de juego, como lo ha señalado en varias ocasiones, mantiene el plantel entre los ocho primeros (séptimo con 18 puntos.

Un sector de la fanaticada, que lo tiene como ídolo, les pide a los dirigentes que lo ratifiquen en el cargo y le den la oportunidad hasta final de año, pues nombrar a otra persona en este momento sería poner en riesgo la clasificación en Liga y la lucha por la Copa Águila a la que avanzó a las semifinales.

“A nosotros nos gustaría que siguiera Hernán, aunque le hemos dicho que no se entusiasme mucho con eso porque los últimos entrenadores han salido mal y a él lo queremos ver siempre en el equipo. Si lo ratifican y las cosas no le salen bien, se tendría que retirar del todo de la institución y su tarea en las inferiores es muy valiosa. O que lo dejen como un enlace con el plantel profesional”, dijo Guillermo Otálvaro, presidente de la Asociación de Barras de Nacional.

Este líder contó que en reunión el pasado viernes con el presidente del club, Juan David Pérez, este les dijo que tienen tres candidatos (un español, un colombiano y un portugués) para llenar la vacante del argentino Jorge Almirón.

El nombramiento, según Otálvaro, no lo esperarían hasta diciembre para permitir que la persona que llegue conozca bien el grupo. Sin embargo, asegura que no se pueden desconocer los méritos de Herrera. Este diario intentó el contacto con el club para verificar la información sobre los planes, pero no fue posible.