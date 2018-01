“Decían que no jugaría más al fútbol”: Braghieri

Hay personas que no creen en los milagros, pero el zaguero argentino Diego Braghieri es un testimonio viviente de que esas situaciones extraordinarias sí se presentan en la vida.

El futbolista superó un problema cardiaco por el cual los médicos, de entrada, le aseguraron que jamás podría volver a pisar una cancha de fútbol, pero unos exámenes posteriores dijeron lo contrario. De ahí en adelante su determinación para recuperarse lo llevaron, en dos meses, de nuevo a un gramado y el día que regresó fue campeón.

No solo eso, sino también que el año pasado hizo una impecable Copa Libertadores por la que fue nombrado el mejor central del certamen.

Él asegura que salir de ese momento complicado, y el nacimiento de su hija, son los instantes que han marcado su gran fe en Dios.

Está feliz por haber llegado al club verdolaga y es consciente del compromiso que tiene para ganarse a una hinchada exigente, pero como las circunstancias de su vida siempre lo han llevado a pensar positivamente, está seguro de que este proceso que comienza el club antioqueño con el técnico Jorge Almirón tiene todos los condimentos para ser exitoso.

EL COLOMBIANO habló en exclusiva con el futbolista de 30 años de edad sobre varios aspectos de su vida, su carrera y su llegada a la institución verdolaga.

¿Cómo ha sido su inicio con Atlético Nacional?

“La verdad que estoy muy contento de poder venir a esta ciudad y a este club. Sabía que era un equipo muy grande pero cuando llegué acá me impactó más todavía. Espero poder estar a la altura de mis compañeros y colaborar con mi granito de arena”.

¿Quién es Diego Braghieri?

“Me inicié en Rosario Central, jugué seis años allí, después fui cedido a Lanús y ahí me compra Arsenal de Sarandí, y en dos años logré mis dos primeros títulos. Después me vuelve a comprar Lanús y acumulé tres años y medio en los que con Almirón logramos tres títulos”.

¿Fue fundamental que Almirón fuera el técnico para que usted llegara a Nacional?

“Sí, Jorge tiene un cuerpo técnico muy bueno, de lo mejor que hubo en el último tiempo en Argentina. La verdad que no lo conocía y cuando llegó a Lanús me sorprendió mucho con su idea de juego, nueva en Argentina, y nos fue muy bien, los números lo dicen. La verdad que encajar en un club grande como Nacional, con un cuerpo técnico muy bueno, genera una expectativa alta”.

Usted tuvo un problema cardiaco que casi lo saca de las canchas, ¿cierto?

“Fue un momento complicado, más precisamente una noche difícil cuando padecí una pericarditis aguda (ver microhistoria). Apenas llegué a la clínica me dijeron que no iba a poder jugar más al fútbol. Después los estudios no dijeron lo mismo, pero estuve parado dos meses. Gracias a mi familia, los compañeros y el cuerpo técnico que me apoyaron desde el primer minuto. Eso fue lo que me dio más fuerza de regresar lo antes posible a las canchas. El primer partido que me volvió a tocar jugar fue la final de la Supercopa contra River. Agradezco a este cuerpo técnico que me tuvo la confianza para ese juego, después de esa enfermedad grave me puso de titular y pudimos lograr otro título”.

¿Quiénes conforman su familia?

“Primero están mi señora Antonella y mi hija Carola, que el próximo mes de abril cumple 5 años de edad. Después están mis padres, mi hermano y mis amigos de la infancia”.

¿Cómo ha sido esa experiencia de ser padre?

“Te cambia en todos los aspectos. Cuando uno no es padre es egoísta, se piensa más en uno y en la esposa que en otra cosa, pero desde que llegó Carola ya todo es para ella. Pensamos solamente en su bienestar y uno se adapta a su vida”.

¿Qué le dejó el haber sido el mejor defensor de la pasada Copa Libertadores?

“Contento de haber estado en el onceno ideal de la Copa, es un orgullo para mí, se nota el esfuerzo y el trabajo que hice y también no hay que dejar de destacar el año que tuvimos con Lanús y a mis compañeros que me ayudaron a estar a ese nivel”.

Va a tener una competencia importante en su posición, ¿además de central también juega de lateral?

“Mi puesto es marcador central por izquierda. Con el técnico Jorge no he jugado en otra posición, sí lo he hecho con otros cuerpos técnicos, pero me siento muy cómodo en mi posición”.

¿Qué le ha llamado la atención de la ciudad en este corto tiempo de estadía?

“Es muy linda, es una ciudad preciosa y ya sé por qué la llaman la eterna primavera. Esperemos que una vez me adapte mejor la conozca más. También es obligación de uno conocer la cultura del país en donde está”.

¿Cuándo llega su familia?

“Van a llegar una vez me instale en un apartamento, que gracias a la gente del club estamos en busca de eso. Ya apenas esté instalado se vendrán para que Carola comience su escuela”.

¿Qué tipo de música es la que más escucha?

“Soy rockero y en Argentina escuchaba mucho rock nacional y también un poco de cuarteto (género de música popular que se caracteriza por un ritmo alegre y activo) y es con lo que más me identifico”.

¿Alguna película y un libro que recomiende?

“No soy de muchas películas y libros, pero sí miro fútbol todo el tiempo”.

¿Otro pasatiempo que lo apasione?

“La pesca me apasiona mucho y la navegación es algo que hago siempre”.

¿Qué mensaje les mandaría a los hinchas de Atlético Nacional?

“Lo primero es que estoy agradecido con toda la institución y con la directiva, además con todos los hinchas que, por ahí lo poquito que he salido a la calle, me han tratado muy bien. Decirles solamente que voy a aportar lo máximo para poder lograr títulos que es a lo que uno viene para poder quedar en la historia de este club”.