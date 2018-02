“Estoy asimilando este sueño”: nuevo Presidente de Atlético Nacional

Lejos de formalismos, carismático, cercano a la gente y con muy buena disposición. Así llegó a la presidencia de Atlético Nacional el abogado Juan David Pérez Ortiz.

Ortiz, de 42 años, arriba motivado por la pasión que le produce ser hincha de Nacional desde niño y tiene muchas ganas de conocer cómo funciona la institución y comenzar a hacer su aporte.

EL COLOMBIANO dialogó con él sobre varios aspectos de su vida y su carrera.

¿Cuáles son las expectativas con las que llega?

“Estoy honrado y agradecido por esta posibilidad que la vida me brinda, que la Junta Directiva me permite, la de llegar a un club tan grande, y ojalá pueda seguir sumando en la construcción de este equipo de la mano de la hinchada, el cuerpo técnico y los jugadores que son los verdaderos protagonistas de esta historia. En los próximos días entenderé el equipo, lo conoceré en su parte administrativa y empezaremos a mirar qué acciones hay que implementar para que Nacional siga siendo el Rey de Copas”.

¿Cómo se dio su llegada?

“Recibí una llamada de la Junta Directiva en la que me ofrecían el cargo y finalmente se llega a un feliz término con la designación mía como presidente”.

¿Quién es usted como ser humano?

“Común y corriente, muy familiar. De compartir el tiempo libre con la familia, soy muy apasionado por Nacional. La primera vez que me llevó mi papá al estadio fue en 1982, tenía 7 años. Mi abuelo, Julián Pérez Medina, también fue presidente del club en 1954 y tuvo la oportunidad de levantar el primer título”.

¿Cómo nace esa pasión por el elenco verde?

“En 1991 tuve la oportunidad de dar la vuelta olímpica, como hincha y por la pista atlética. No olvido que corría detrás de jugadores como Ómar Franco y Chicho Pérez. Fue una época inolvidable, tampoco olvido la primera final que me tocó ver en 1987, un famoso partido que perdimos ante le América, pero 2 años después llegó el primer título de la Libertadores, y hace dos años también estuve en el nuevo título de ese torneo. Fui a Ecuador y también estuve en el Atanasio. Todos esos momentos forjaron mi amor por el club”.

¿Qué lo pone de mal genio?

“Me rigen cuatro principios: la disciplina, la coherencia, la transparencia y la lealtad. Lo que no aguanto es la ingratitud”.

¿Qué lo hace feliz?

“Este momento personal y profesional que estoy viviendo. Es un sueño y apenas lo estoy asimilando”.

¿Quién es su inspiración?

“Hay muchas personas, pero alguien que admiro y respeto mucho es a Carlos Raúl Yepes, al cual le pido muchos consejos. Es un amigo de hace muchos años a quien le solicito permanentemente sus opiniones. Y como a él, también consulto al rector de Eafit, Juan Luis Mejía, un gran mentor y permanentemente acudo a su oficina por su orientación, porque es gente con la que uno se identifica en principios y valores”.

¿Es de usar corbatas o no?

“Históricamente mis trabajos han sido en el sector bancario, financiero y por mucho tiempo usé corbata, pero soy más como el profesor Almirón, me gusta ponerme el overol”.

¿Cómo analiza el Nacional de hoy?

“Tiene muchas posibilidades de un muy buen año. Obviamente hay que entender que en el fútbol hay cierto grado de incertidumbre, y así se vivió en la final de la Superliga, en la que infortunadamente no llegaron los goles. Quiero ser prudente y empezar a conocer los equipos de trabajo, al técnico, a los jugadores y el equipo administrativo, tener conversaciones más formales con la Junta Directiva y más adelante poder conversar con la hinchada, y nutrirme de todas estas impresiones”.

¿Cómo manejar la presión?

“Hay que estar tranquilos, hacer las cosas bien, tomar decisiones correctas. Cuando uno hace las cosas con pasión, convicción, coherencia y transparencia, la presión es un tema natural de un club de la talla de Nacional, que definitivamente está para ser protagonista en los torneos que participe”.

¿A qué aspira en Nacional?

“Quiero ser un presidente exitoso, que bajo el tiempo que tenga la confianza de estar en el cargo lleguen grandes triunfos, pero acá no solo se trata de logros deportivos sino también de trabajar por la superioridad financiera de una institución que cada vez debe pelear por más cosas.

¿Es cierto que su tesis de grado tuvo que ver con el tema del fútbol?

“En efecto. Yo vengo del sector privado pero para mí el fútbol no es desconocido. Mi tesis de grado se denominó Régimen jurídico del fútbol profesional colombiano, ya hace más de 20 años. También, en el año 2002, asistí en España a unos cursos sobre derecho deportivo lo que le da a uno las habilidades gerenciales para ponerlas a disposición del equipo, con un gran equipo deportivo, administrativo y contando con la hinchada de Nacional”.

¿Ve mucho fútbol?

“Desde 1982 no he faltado nunca al estadio, solamente cuando estuve de viaje o con alguna contingencia. Tuve el privilegio de ver todas las vueltas olímpicas de los últimos títulos que el club ha logrado en casa desde 1991, y en la historia reciente solo me perdí la vuelta olímpica que se dio en Bogotá. Cuando me queda tiempo libre veo los partidos de diferentes ligas, sobre todo, donde están los colombianos: Argentina, España, Alemania, Italia, Francia. Así que divido mi tiempo libre entre mi familia y el fútbol”.

¿Quiénes son sus ídolos?

“Mis primeros ídolos fueron Lorenzo Carrabs y el Bocha Santín. Después entra la época de René Higuita, J.J. Tréllez, Andrés Escobar, con el que me tomé una foto en el camerino de Nacional cuando yo tenía 12 años. Ahora también hay muchos ídolos y el privilegio de compartir con ellos será un orgullo para mí”.

¿Un mensaje para los hinchas de Nacional?

“Ese cántico que a todos nos gusta que dice ‘vamos todos juntos la hinchada y los jugadores’. Necesito que me acompañen en este proceso y que me ayuden a que nuestra gestión sea llena de logros. Con todo gusto voy a tratar de ser de puertas abiertas para escuchar propuestas, iniciativas y para recibir todas las críticas, con respeto, que nos puedan llegar a hacer” n