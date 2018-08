Liga, la única tabla de salvación

Para tener presencia internacional, como lo ha venido haciendo de forma ininterrumpida desde 2012, el conjunto verde, le restan dos opciones: ganar la Liga Águila-2 o ganar la Copa Águila, aunque con tantas frustraciones la última no sería ningún consuelo .

Síntesis del partido



Nacional 1



Técnico: Jorge Almirón

Jugadores: Cristián Vargas; Helibelton Palacios, Felipe Aguilas, Alexis Henríquez, Déiver Machado; Jorman Campuzano, Gonzalo Castellani (Gustavo Torres, 85’), Aldo Leao Ramírez (Yerson Candelo, 75’), Vladimir Hernández (Jeison Lucumí, 60’), Ómar Duarte y Dayro Moreno.

Goles: Duarte (11’)

Figura: no tuvo.



Túcuman 0



Técnico: Ricardo Zielinski

Jugadores: Christian Luchetti; José San Román, Bruno Bianchi, Jonathan Cabral, Gabriel Risso, Guillermo Acosta, Juan Mercier (Mauro Matos, 60’), Rodrigo Aliendro, Ricardo Noir (Gervasio Núñez, 45’), Luis Rodríguez (Nery Leyes, 60’) y Leandro Díaz.

Goles: no marcó

Figura: no tuvo.



Estadio: Atanasio Girardot.

Árbitro: Roberto Tobar (Chille).

Asistentes: Christian Zhieman y José Retamán (Chile).

Asistencia: 25.363 espectadores.