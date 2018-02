Macnelly quiere seguir siendo la brújula verde

Por John Eric Gómez Marín

Al creativo de Atlético Nacional Macnelly Torres le dolió mucho la derrota del verde ante Millonarios, pero más le afectó el no poder estar en la cancha defendiendo los colores del elenco antioqueño.

El sábado en la noche regresó y, a los 11 minutos, de nuevo mostró su magia con un pase milimétrico para que Dayro Moreno anotara el gol de la victoria 1-0 sobre Santa Fe.

Macnelly reconoce que lo hecho por el club nunca fue malintencionado. “Lógicamente si ellos tenían la idea de prestarme o venderme yo no podía estar entre los inscritos en Superliga porque eso me hubiera cerrado las puertas de otro club de Colombia”, explicó.

Más allá de que al principio no entendió por qué no iban a contar con él, Macnelly no protestó, se quedó callado y en los entrenamientos se mostró atento a las indicaciones del técnico Jorge Almirón, quien después reconoció que no lo tenía en sus planes porque le habían dicho que él quería salir de Nacional.

“Cuando llegué, los directivos me dijeron que él quería salir y entonces por eso me enfoqué en otras prioridades, pero ya se solucionó todo”.

El entrenador argentino no se equivocaba, es cierto que el creativo le había expresado al expresidente verde, Andrés Botero, que quería un nuevo aire y, además, desde Asunción, el Cerro Porteño le hizo una muy buena oferta.

Sin embargo, el gerente deportivo Víctor Marulanda dijo que nunca se comunicaron con el club y que Macnelly es un gran activo, de ahí la necesidad de una buena oferta. Finalmente, se quedó y ante Santa Fe demostró que quiere seguir siendo la brújula del juego verdolaga