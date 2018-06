Nacional enfrentará a Tucumán en octavos de Libertadores

En la noche de este lunes, en el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, quedó definido el rival de Nacional en octavos de final de Libertadores. El elenco antioqueño jugará ante Atlético Tucumán argentino, segundo del Grupo C con 10 puntos en primera fase. Una serie, si se quiere, favorable teniendo en cuenta el abolengo de los posibles rivales que podía enfrentar el cuadro verde en esta fase.

Nacional comenzará su serie de visitante en el estadio Monumental José Fierro y cerrará en el Atanasio Girardot. Si clasifica el verde paisa enfrentaría al ganador entre Gremio y Estudiantes en cuartos de final. Si logra llegar hasta semifinal enfrentará al ganador de las series entre Racig vs. River Plate y Santos vs. Independiente. Las fechas de los juegos aún no estás definidas.

Las otras series

Racing vs. River Plate

Colo Colo vs. Corinthians

Flamengo vs. Cruizeiro

Estudiantes vs. Gremio

Boca Juniors vs. Libertad

Cerro Porteño vs. Palmeiras

Independiente vs. Santos

Los colombianos en Copa Sudamericana

Los cuatro equipos colombianos en “la otra mitad de la gloria” también conocieron a sus rivales para los 32vos del torneo.

Millonarios enfrentará a General Díaz de Paraguay, Cali jugará ante Bolívar de La Paz, reciente rival de Nacional en fase de grupos de Libertadores. Por su parte, Junior se medirá ante Lanús, actual subcampeón de Libertadores y finalmente Santa Fe jugará ante el uruguayo Rampla Juniors.