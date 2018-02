¿Nacional está listo para la Copa?

El semestre pasado se escuchaba decir a los hinchas de Nacional que la Liga era un torneo que ya habían ganado muchas veces y poco les interesaba, que el objetivo estaba puesto en los certámenes internacionales.

Este año han estado muy pendientes de los partidos de Liga y la crítica empezó a arreciar sobre el técnico Jorge Almirón sin iniciar la competencia internacional. A 9 días del debut en la Copa Libertadores, la incógnita es la de si Nacional está listo para ser protagonista nuevamente en un torneo en el que tanto el club, como el técnico Almirón, quieren revancha.

Nacional fue eliminado en la primera ronda del año anterior, después de haber sido el campeón en 2016, y Almirón perdió la final, dirigiendo a Lanús, ante Gremio.

El técnico antioqueño Hugo Gallego cree que, por más o menos preparado que esté un equipo, nada garantiza el éxito o el fracaso. “En la vida lo único que existe es el cambio permanente. Muchas veces uno está preparado para algo y de todas formas eso lo sorprende a uno, y a veces es al contrario y resulta que uno sí estaba preparado”.

Y agrega que nadie puede estar seguro de que usted como empieza algo lo va a terminar igual. “No hay ningún curso en la vida que le enseñe a uno a vivir, tampoco hay cursos prematrimoniales que le aseguren un matrimonio de por vida”.

Según Gallego este Nacional aparentemente no está preparado, pero como el fútbol es un juego, ese que no está listo puede ganar. “Los favoritos no siempre ganan. Es mejor empezar mal para terminar bien. Estamos cansados de ejemplos de equipos que empiezan el torneo como una tromba y, faltando 5 o 6 partidos, se caen. Almirón apenas está conociendo el fútbol colombiano y necesita partidos para plasmar su estilo. Que hay otros equipos que tampoco tienen mucho tiempo de trabajo y les va bien es cierto, pero esto no es cómo empezamos sino cómo terminamos” .