Nacional intenta pasar la página y pensar en fútbol

· “Este grupo se ha alimentado mucho de las victorias y también de los aprendizajes de los partidos difíciles. Seguramente tenemos mucho por incorporar en lo técnico y lo táctico. Pero considero que vamos por el camino correcto, estamos cerca de lograr un objetivo que este club no alcanza desde hace tiempo (entrar a los ocho)”, manifestó Jorge Luis Bernal, el técnico.

· El portero uruguayo Lucero Álvarez, quien estuvo en las últimas cinco fechas suspendido por un presunto caso de racismo durante el juego ante Once Caldas, reaparecerá ante Nacional tras recibir una rebaja de la sanción por parte del Comité de Disciplina de Dimayor.

Este miércoles, el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, pidió el apoyo de los medios de comunicación para que no dañen la imagen del club con informaciones provenientes de las redes sociales que no son veraces. Y puso un ejemplo en el que un medio publicó ayer que Henríquez no había asistido al entrenamiento cuando él sí estaba en Guarne realizando algunos trabajos físicos. Esa información llegó a oídos de la mamá del zaguero que, tras leer la noticia, preocupada por el supuesto paradero de su hijo, llamó al directivo. Pérez dijo que es un momento para estar unidos en procura de la clasificación entre los 8 y la disputa de la final de la Copa Águila. Así mismo, el dirigente entregó información sobre los 64 jugadores que posee Nacional, muchos de ellos regados en otros equipos, y en los que el club verde debe responder por el 25, 50 o 100 por ciento de sus salarios. Pérez indicó que algunos deberán regresar en diciembre y con otros buscará rescindir sus contratos de mutuo acuerdo, ya que esta situación le genera costos excesivos al club.

Respecto al nuevo técnico dijo que la baraja se redujo a cuatro candidatos y, sin mencionar nombres, manifestó que el próximo estratega deberá cumplir con los siguientes paramétros:

1. Compatibilidad con el modelo de juego del club.

2. Tres personas, incluido el técnico, pueden ser contratadas, el resto del cuerpo técnico serán funcionarios del club.

3. Debe hacer uso del Centro de Alto Rendimiento.

4. Será miembro invitado de la Comisión Técnica para definir salida y llegada de jugadores.

5. Su plantilla debe componerse de máximo 18 jugadores contratados y 3 canteranos con experiencia.

6. Se definirá una cláusula

de salida en favor de las

dos partes.

7. El promedio de edad de los jugadores del plantel debe ser menor a 27 años.