Nacional, listo para la primera batalla

El presidente de Nacional, Andrés Botero, y el gerente deportivo, Víctor Marulanda aguantaron todo tipo de críticas sobre la conformación del equipo pero, al final, frenaron ese disgusto con los refuerzos que vincularon (Fernando Monetti, Diego Braghieri, Gonzalo Castellani, Jorman Campuzano, Vladimir Hernández, Helibelton Palacios. Faltan Fabián Castillo y Camilo Zúñiga). Todos nombres de peso. “Fue un gran esfuerzo, esto no ha sido fácil desde que entré a Nacional. Me tocó salir de dos técnicos, contratar dos, traer una serie de jugadores, salir de una cantidad grande de ellos. En fin, pero hemos sorteado la situación. No hemos tenido un descanso Víctor y yo, viajando, contactando gente, escogiendo los mejores jugadores. Vamos a contar con un equipo muy competitivo”, explicó Botero.