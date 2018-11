El título de Copa nunca fue tan necesario

La movilidad y libertad de posiciones ha sido la clave del Once Caldas para una buena campaña basada en el fútbol ofensivo. Esta semana Nacional hizo énfasis en cómo hacerle daño al visitante que demostró cierto desorden en los retrocesos, precisamente, por esa movilidad en el frente de ataque. ¿Corregirá el Once o aprovechará el conjunto verde?

Diego Arias, Juan Pablo Nieto y Edwin Velasco, figuras del Once, conocen el comportamiento de la mayoría de los jugadores del plantel verdolaga actualmente. Poder intuir estrategias y movimientos de sus excompañeros, podría darle un plus al elenco manizaleño. Incluso el defensor Diego Peralta fue compañero de Alexis Henríquez y Daniel Bocanegra.

Evitar los murmullos en el caso de que la delantera verde desperdicie opciones iniciales o pase el tiempo sin que el marcador se desnivele a su favor, será fundamental para que el equipo en el terreno de juego, cuya mayoría de jugadores aún no han ganado títulos en Nacional, mantenga la calma y no recaiga en la impaciencia que costó en finales previas.

Déiver Machado es una de esas personas nacidas para sacarle máximo provecho a cada lugar a donde esté.

El lateral que nació hace 25 años en Tadó, Chocó, se radicó a los ocho años con su familia en Santa Cecilia, un pueblo de Risaralda. Fue allí donde convenció a su papá de que lo suyo era el fútbol.

“Jamás recibí una palabra desalentadora de mi padre. Aunque vivíamos en un pueblo donde no había una sola escuela de fútbol, él siempre vio tanta pasión mía por este deporte que me abrió la cabeza para ver qué posibilidades podía tener para cumplir mi sueño”, cuenta Déiver acerca Luis Evelio, un carpintero devoto a su familia.

Cuando finalizó el colegio logró que un tío suyo, en Medellín, lo acogiera y le ayudara a conseguir una prueba en Nacional. Fue a finales de 2012.10 meses después debutaría.

“Seguro que en cualquier equipo en el que uno se estrene se le pasa por la cabeza todo el recorrido que hizo para llegar hasta allí. Pero, humildemente, creo que cuando se trata de un club como Nacional las sensaciones son más fuertes”, dice.

Sin embargo, como él dice, aquel momento no era el propicio para estar en el plantel verde. Pasó a Alianza Petrolera y de ahí a Millonarios donde se convirtió en uno de los favoritos de la hinchada. “Ganarse el corazón del seguidor azul es difícil. Triunfar allí fue la señal de que el fútbol era lo mío”.

De Millos pasó al Gent de Bélgica y aunque no logró la adaptación que esperaba, su corto paso por Europa le dejó un crecimiento personal invaluable. “Como no sabía inglés el único jugador que hablaba español, Mamadou Sylla, me acogió y nos hicimos amigos. Él es un senagalés que estuvo en las inferiores del Barcelona y tenía un montón de historias. Fue una buena amistad y, en general, los colegas del fútbol europeo te hacen crecer por cómo ven su profesión”.

Nacional lo repatrió en julio pasado. “Va a sonar a frase de cajón, pero aún en Europa siempre quedé con una sensación de deuda con Nacional, donde me hice profesional. Hay un antes y un después cuando uno logra un título con esta camisa”.