Conozca lo que Francisco Nájera hizo por su amor a Nacional

Era tanto el deseo de regresar al club donde pasó sus mejores años como futbolista profesional que Francisco Nájera Gil adelantó siete meses su retiro.

Tenía contrato hasta junio de 2019 con La Equidad, pero decidió rescindirlo para vincularse como director deportivo del club con el que alcanzó 12 títulos entre 2012 y 2017, dos de ellos internacionales: la Copa Libertadores de 2016 y la Recopa Sudamericana de 2017.

Dice que así hubiese quedado campeón con el equipo asegurador, la determinación ya estaba tomada. Ama al Atlético Nacional y cree que puede contribuir en su estructura administrativa y directiva. “Ya había dado mi palabra y aparte de eso era algo que me generaba emociones positivas”.

Este bogotano de 35 años (25 de julio) siempre alternó la academia con el fútbol y hace cinco meses se graduó como Administrador de Empresas, conocimientos que ahora aplicará en el conjunto antioqueño. EL COLOMBIANO lo contactó para conocer detalles de las funciones que tendrá y aquí se las contamos.

¿Qué piensa de este nuevo camino que emprende?

“Estoy motivado y alegre para asumir el reto en la que fue mi casa en los momentos más felices de mi vida deportiva. Es una gran oportunidad”.

¿Desde hace cuánto venía planeando esta vinculación, cómo se dio?

“Hace poco más de mes y medio empezamos a conversar. Después de la salida de Víctor (Marulanda) los dirigentes evaluaron si era necesario el cargo y qué perfil podría cumplir con ese rol. Miraron mi nombre, me llamaron, les dije que tenía contrato hasta junio y el presidente me dijo que si podía adelantar mi retiro. Yo le manifesté que estaba dispuesto a resignar ese tiempo de mi carrera deportiva por venir a Nacional”.

Ahora ve lo importante que fue estudiar mientras competía como futbolista...

“Cuando empecé a prepararme, en 2013, quería tener un abanico de posibilidades al momento de terminar mi carrera deportiva, pero nunca imaginé que fuera a llegar tan rápido una opción como esta. Espero que cada vez más los jugadores utilicen este tipo de herramientas”.

¿Asumirá las funciones que cumplía Marulanda?

“Cuando Víctor estaba era gerencia deportiva, hoy es dirección deportiva. Ahora habrá directores cumpliendo las labores de gerencia, lo que indica que asumiré muchos roles que él hacía. Además de otros que el presidente Juan David Pérez me ha encomendado. Mi base (oficina) será en Guarne, voy a estar todo el tiempo allá, ese es un cambio. Me pidió que me encargue de todo lo que ocurre con el Centro de Alto Rendimiento, que sea el que dirija ese lugar”.

¿Estará exclusivamente con el equipo profesional o tendrá mucha relación con las divisiones menores?

“Voy a intervenir en todo el producto como tal, el jugador, desde la supervisión de los procesos de las categorías menores aportando mi experiencia, y en todo lo que tiene que ver el perfil del jugador que debe llegar al equipo profesional y cómo se puede moldear esa figura”.

¿Será prioridad para usted trabajar en ese perfil del futbolista verde, algo que se está pidiendo?

“Sí, porque llegar a Nacional no solo requiere tener cualidades técnicas y tácticas, sino también una personalidad especial con unos valores y principios que no son los que, quizás, tienen todas las instituciones. Es algo en lo que se hará hincapié al momento de la elección de elementos. Tratar de que reúnan esas características”.

¿Hará parte de la Comisión Técnica e intervendrá en la contratación de jugadores?

“Seré un apoyo y una voz en esa parte estratégica junto con Esteban Escobar que es la persona enteramente encargada de ese rol, pero yo lo ampliaré al igual que el presidente para tomar las mejores decisiones”.

¿Ya habló con el técnico Paulo Autuori?

“Aún no, pero tenemos pendiente reunirnos. Está enterado de la función que voy a cumplir, pues mi labor está ligada a la suya y vamos a conformar un grupo de trabajo. Pronto empezaremos el proceso juntos. Quiero entregar lo mejor de mí, aportar lo que más pueda, la motivación es muy grande”.