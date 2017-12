NAL-Millos será final inédita de la Superliga

Se continúa a la espera de que Nacional confirme su nuevo cuerpo técnico. Ayer se volvió a hablar del argentino Jorge Almirón, quien no se pudo vincular a Las Palmas de España porque no cuenta con los cinco años de experiencia que exige la Uefa. También se descartó a Eduardo Coudet, que fue confirmado por Racing como nuevo entrenador. Mientras que surgió el nombre de Francisco Chiqui Arce. “No puedo decir nada, esas cuestiones tienen varios momentos, difícilmente se resuelven en una o dos veces. Es algo que llena las expectativas, pero si no se resuelve antes de Navidad es porque usaron otras opciones”, dijo el técnico al programa radial Fútbol a lo Grande.