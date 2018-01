Un niño estalla en llanto cuando se entera de la partida de Armani

Los hinchas del Nacional lloran la partida de Franco Armani, pero a nadie le dolió tanto la noticia como a este pequeño aficionado de siete años.

Cuando Carlos Jurado le dijo a su hijo Emiliano que el arquero verde se iba para el River de Argentina, el niño estalló en llanto.

La simpática escena fue grabada por Carlos Jurado, que ya le había contado a su hijo desde hace varios días que Armani se estaba despidiendo por redes sociales. Sin embargo, como muchos hinchas, Emiliano quería creer que era mentira.

Lea aquí: Nacional oficializó la salida de Armani

—¿Por quéeee? ¿Por qué se fue? —dice Emiliano entre sollozos.

—Mijo, porque se fue a buscar otro rumbo —le responde Carlos Jurado.

—¡¿Pero por qué te fuisteeee?! A mí no me importa el otro rumbo, ¿por qué te fuiste? ¿por qué no te quedaste en Nacional?

—Hijo, se fue Armani.

—¡No te vayaaaaaas! ¿Pero es en serio, o me estás mintiendo?

—Se fue hijo, se fue.

—¡Ayyyyy, papá!

Recuerde: La emotiva carta con la que Armani se despide de la afición verdolaga

Emiliano tiene siete años y la fiebre por el equipo verdolaga se la debe a su papá, que también es hincha del Nacional.

Según cuenta Carlos, la habitación de su hijo está decorada con el escudo y el verde montañero del club paisa. Van regularmente al estadio Atanasio Girardot y cuando no pueden ver los partidos en vivo, se sientan muy juiciosos frente al televisor.

El niño entrena en una escuela de fútbol desde hace seis meses y uno de sus sueños es conocer a Armani. Por eso, el viernes irá sin falta a la despedida del arquero, que será a las 4 de la tarde en el Atanasio Girardot. ¿Será que logra una foto con su ídolo antes de que vuelva a su tierra natal?

Siga leyendo: Los hinchas verdes dicen #GraciasArmani