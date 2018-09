Rendimiento individual verde sigue en deuda

Jon Thomas Ramelli

@Cernunnos2731



“Quiero que le sigan dando minutos a Hayen Palacios, es un jugador con buen biotipo y se nota que tiene algo que la mayoría perdió en Nacional”.



John Jairo Tréllez

@JJtrellezv



“No hay excusa para que con la nómina que tenemos perdamos con el colero que no ganaba hace meses. Se necesitan cambios en el equipo urgentes”.



Gustavo López

@guslopezinfo



“El menos culpable es Herrera (...) lo llamaron a apagar un incendio y no ha podido ni podrá, mientras en la institución sigan mandando los jugadores”.



Faustino Asprilla

@TinoasprillaH



“El verde es una vitrina la berraca y no la están aprovechando. Que miren dónde están hoy los que ganaron la Copa Libertadores de 2016”.