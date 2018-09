“Sería bonito triunfar donde nació mi hija”: Castellani

Por juan felipe zuleta valencia

Ningún partido del argentino Gonzalo Castellani pasa inadvertido. Es uno de esos jugadores que se mueven, como dice la canción de rock Héroes del Silencio, “entre dos tierras”.

Un sector de la afición lo rescata de la generalizada mediocridad de un equipo con el rumbo extraviado, mientras que en la otra orilla muchos lo ven como la cara visible del bajo rendimiento. Él lo sabe y lo asume como los rigores propios del oficio que escogió.

Y aunque el hombre que propició su llegada a Nacional ya no está (el dt Jorge Almirón), la búsqueda de honor y revancha, incluso familiar, lo motivan a persistir hasta dejar la huella que persigue en una ciudad con la que ya tiene un vínculo difícil de disolver.

¿Usted es consciente de la opinión dividida que causa entre la afición?

“Sí, claro. Pero está bien. No hay peor sensación en el fútbol que sentirte en un entorno mediocre. Ahora que estoy acá dimensiono la grandeza de este club que está al nivel de los grandes del continente”.

¿Por qué salió Almirón de Atlético Nacional?

“Por una jugada, un segundo que lo cambió todo. Ese gol de Tolima en la final creó una presión que se hizo insostenible y a partir de ahí cada asunto tomó desproporciones. Sabíamos que este proceso necesitaba un título. Pero es habitual que una sola jugada determine el éxito o el fracaso de un proceso”.

¿A ustedes los argentinos les dolió particularmente la salida de Almirón?

“Sí, porque él confió en nuestro aporte en un proyecto en el que tenía muchas ilusiones y eso crea un compromiso y gratitud grandes. Pero aquí estamos. Uno muchas veces llega a un club por un técnico o por cierta circunstancia, pero, al final, cada uno debe labrarse su propio destino, porque nadie puede suplirte cuando llegás a casa tras un partido y debes sentarte con tu señora frente al plato de comida”.

¿La situación del equipo ha afectado la tranquilidad de su familia en Medellín?

“No, hemos tenido una estadía muy buena. Pero, en general, en cualquier parte, cuando no salen bien las cosas en la cancha sabés que estás jugándote también la tranquilidad de tu familia. Si lográs arraigarte a un club podés darle la estabilidad a tu familia, en un lugar donde se sienta cómoda. También está el otro asunto: cuando los resultados no llegan y a los tuyos les toca ver cómo el hincha ejerce su papel y te putea, es como asistir a un juicio en el que ellos solo pueden sentarse a verlo impotentes. Pero hace parte del oficio que elegimos. No todo puede ser buen nivel de vida y fama por hacer lo que nos gusta”.

¿Y en Medellín han logrado esa comodidad?

(Sonríe) “Mirá te digo una cosa: yo jamás imaginé que iba a tener un hijo que no fuera argentino. Pero de todos los lugares, Medellín es el mejor en el que Juli (su esposa) y yo pudimos tener a Malena, nuestra peque. Eso te responde la pregunta”.

¿Razón suficiente para quedarse más tiempo en el club verdolaga?

“Sería bonito triunfar en la ciudad donde nació mi hija y que cuando esté grande sepa que es de un lugar donde su papá dejó buen recuerdo. Mirá a Raúl Navarro, un argentino que dejó huella, tuvo a su hija acá y ahora ella tiene la oportunidad de trabajar para este club (fútbol femenino)”.

¿A quién le gustaría como técnico de Nacional?

“Un técnico que nos exija, que lleve a este equipo a buscar los partidos. Colombia tiene grandes técnicos que los pretenden hasta las selecciones. En el exterior también hay gente muy capacitada. Ahora está Herrera, un ídolo del club. En mi país se valora mucho el aporte de la gente con sentido de pertenencia en las instituciones. No sé si siga o venga alguien, pero mientras esté hay que hacerse moler en la cancha por él”.

Gonzalo, un día antes de la final con Tolima le hice una entrevista en la que usted confesaba la alegría porque su hija iba a ir por primera vez al estadio. La nota saldría al otro día en medio del especial por el título...

(Sonríe) “La entrevista saldrá en diciembre. Con una foto mientras yo la cargo y ella tiene la medalla en su cuello” n