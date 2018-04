Bolívar le quitó invicto al Nacional al derrotarlo 1-0

SÍNTESIS DEL PARTIDO



BOLIVAR 1

Técnico: Vinícius Eutrópio.

Jugadores: Romel Quiñónez; Diego Bejarano, Ronald Raldés, Pablo Pedraza, Luis Gutiérrez; Erwin Saavedra (Mauricio Prieto, 73’), Leonel Justiniano (Jaime Arracaidas, 91’), William Ferreira (Leonel Morales, 80’), Juanmi Callejón; Juan Carlos Arce y Marcos Riquelme.

Gol: Marcos Riquelme (37’).

Expulsados: No tuvo.

Figura: Marcos Riquelme.



NACIONAL 0

Técnico: Jorge Almirón.

Jugadores: Fernando Monetti; Daniel Bocanegra, Felipe Aguilar, Diego Braghieri, Helibelton Palacios; Jorman Campuzano, Aldo Leao Ramírez (Vladimir Hernández, 69’), Gonzalo Castellani; Reinaldo Lenis, Steven Lucumí y Gustavo Torres (Andrés Rentería, 74’).

Goles: no marcó.

Expulsados: no tuvo.

Figura: Gonzalo Castellani.



Estadio: Hernando Siles de La Paz. / Árbitro: Néstor Pitana (Argentina). / . / Asistencia: unas 12 mil personas aproximadamente. No se llenó el estadio.