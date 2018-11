Cabal y Farah, a dos juegos de alcanzar una final histórica para Colombia

Mientras celebraban con sendos trabajos de recuperación física, como el mismo Robert Farah contó entre risas a la ATP, la dupla colombiana observó como los franceses Pierre-Hugues Herbert y Nicolás Mahut derrotaron a los norteamericanos Jack Sock y Mike Brian por 6-3 y 6-2 para convertirse en sus rivales en el torneo Masters de Londres.

Hoy, desde la 1:00 p.m., Sebastián Cabal y Farah enfrentan a una dupla ante la cual marchan en desventaja estadística, toda vez que se han enfrentado en cuatro ocasiones con un saldo de tres derrotas en el Masters de París 2017 por 6-3 y 7-5, en Montecarlo 2016 por 7-6 y 6-4 y en Australia 2015, por 6-3 y 6-4.

El único triunfo de los colombianos fue en la primera ronda de los Juegos Olímpicos de Río, cuando los vencieron 7-6 y 6-3 y eliminaron a quienes eran los favoritos para quedarse con el oro.

Ese, precisamente será el antecedente al cual se deben aferrar Cabal y Farah para lograr este sábado uno de los triunfos más resonantes en la historia del tenis colombiano.

Ese anhelo que han perseguido, y que está a dos juegos de hacerse realidad, se ha convertido en una causa colectiva, por el carisma que emana de la dupla y que le ha merecido remoquete del “Colombian Power” en el circuito ATP.

“Hay un grupo de familia y amigos muy cercano apoyándonos en la grada. Lo están disfrutando como nosotros. A mi me divierte y me da alegría saber que lo están disfrutando y sufriendo como nosotros”, expresó Cabal acerca de la ruidosa afición que los ha acompañado, no solo en este torneo, sino a lo largo del circuito. Cabe recordar que ambos estuvieron nominados a la mejor dupla del año.

Si avanzan al juego final de mañana, enfrentarán a la pareja ganadora de la llave entre Bruno Soares-Jamie Murray ante Jack Sock y Mike Brian.