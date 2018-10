Arley, “dueño” de El Escobero

Arley Montoya manifiesta que cuando se monta en una bicicleta se centra en ser el mejor, más allá de que el evento sea de carácter competitivo o recreativo.

Esa ambición la volvió a demostrar ayer para retornar al trono del Reto El Escobero, prueba ciclística que hace parte del Clásico EL COLOMBIANO y en la que había sido campeón en la primera edición en 2016.

El corredor que nació en el municipio de Valparaíso hace 32 años, y quien pertenece al equipo Orgullo Paisa, se ratifica como uno de los mejores escarabajos del departamento, al triunfar en la cronoescalada de 10,5 kilómetros de recorrido, desde el parque principal de Envigado, con un tiempo de 36.30 minutos, tres segundos menos que el hombre con el que se batió en el duro ascenso, Alexánder Gil, de la escuadra EPM.

“Agradezco a Dios, a mi esposa -Yuliana Suaza-, a mis patrocinadores porque gracias a ellos estoy acá haciendo las cosas con amor. Si bien en este tipo de pruebas hay que correr al propio ritmo y sin seguirle la rueda a nadie, sí se debe tener una buena lectura de carrera”, indicó Montoya, quien este año venció en la cronoescalada de la Clásica Marco Fidel Suárez y del Reto Indoor en Plaza Mayor simulando subir a Alpe d’Huez.

“Como esta cita del Clásico es en formato de crono, pero al lado de otros corredores, sabía que si empezaba a subir de último, dándoles una lucecita a los demás cuando pasaran el punto de medición de tiempo iniciando la subida -frente al Hospital Manuel Uribe Ángel- los podría alcanzar después y jugar con esa pequeña ventaja, así me ganaran en el embalaje en la meta, y me salieron las cosas. Vencer a Gil por tres segundos da cuenta de lo bonito que fue el duelo, a él también mi respeto porque es un pedalista muy bueno”, agregó Arley. Tercero en la categoriza élite fue Juan Pablo Suárez (EPM), con un registro de 37.44.

“Esta vez no logré bajar el tiempo de hace dos años -34.34-, pues estamos en final de temporada y las cargas de trabajo bajan, pero es bueno participar en este tipo de eventos para medir fuerzas con los demás rivales y así no bajar la guardia y caer en el relajo”, dijo Montoya, el dueño de El Escobero, y quien este sábado y domingo espera seguir siendo protagonista en las dos etapas ruteras que cerrarán el telón del Clásico EC-2018. “Allí la competencia será distinta por la gran rivalidad que habrá, pero como siempre me esforzaré al máximo”.