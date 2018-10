La felicidad de correr el Clásico EC

Feliz, como cuando a un niño le regalan un juguete nuevo. Así estaba ayer Juan Carlos Flórez.

Era tanta su alegría y ansias que, apenas reclamó su kit de participación, comenzó a buscar el número que lo identifica como uno de los cerca de 700 pedalistas que estarán, entre hoy y mañana, en la etapa rutera del Clásico EL COLOMBIANO y, prosiguió a tomarse selfies.

Esas imágenes “posudas”, y en las que reflejaba orgullo, fueron a parar a un grupo de WhatsApp llamado Los Bicicleteros, en el que hay 60 integrantes, amantes del ciclismo pero no todos, como dice Flórez, con la adrenalina de asumir desafíos como el Clásico.

Recuerda que hace cinco años empezó a salir a rodar con 10 compañeros del barrio Mesa, de Envigado. Hoy los acompañan corredores de Medellín, Itagüí y Bello.

“La meta es reunir mil amigos que salgamos a montar, cada ocho días, por los diferentes pueblitos de Antioquia, pues el ciclismo es salud, amistad, responsabilidad y disciplina. Cuando ven un número tan numeroso rodando, los conductores nos pitan por admiración”.

Flórez, casado con Claudia Patricia García, comerciante como él y a quien no ha logrado convencer para que practique ciclismo, dice que envió las fotos por la aplicación de mensajería no por chicanear.

“Al contrario, es para ponerle más emoción a lo que será la competencia, para contagiar de energía a quienes también van a participar y para animar a los amigos que aún dudan de hacer parte del certamen”, comenta Flórez, al agregar que empieza a llenar un muro de su casa, en Envigado, con cada uno de los dorsales con los que ha participado en el Clásico EC.

Este contador público, recuerda que en su debut en dicha carrera, en 2016, fue tercero, mientras que el año pasado, por un segundo, se privó de terminar en el podio.

“El cuarto lugar que obtuve me motivó durante este año a prepararme mejor, a salir a montar cada ocho días, pues sería bueno lograr por fin el triunfo en una carrera en la que le dan importancia al ciclista aficionado, de ahí radica mi sentimiento de satisfacción”, agrega Juan Carlos, de 43 años y quien actuará en la categoría Ejecutiva B, para pedalistas entre 40 y 49 de edad.

Su participación en la edición 45 del Clásico estuvo en duda. Hace dos meses, tras hacer parte de L’étape Colombia, carrera de gran fondo de 138 km por distintos municipios de Antioquia, empezó a mostrar quebrantos de salud.

“No sé si me estaba demandando mucho, pero sí tuve un gran bajón en mi rendimiento y en la parte física, me sentía débil. En días pasado fui al médico y los exámenes me salieron bien, lo que me llenó de ilusión y fortaleza para no perderme el Clásico, pues como dije es una oportunidad única en el año para nosotros los aficionados”, agrega Flórez, un apasionado por la bicicleta que saldrá por otro puesto de honor en una cita que lo desvela.