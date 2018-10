En Clásico EC, Juan Pablo Suárez se despide de la escuadra EPM

El ciclista antioqueño Juan Pablo Suárez retorna al Clásico de ciclismo EL COLOMBIANO con sentimientos encontrados.

Tal vez la edición de este año, más allá del resultado, la recuerde más que la de 2017, cuando terminó campeón en la categoría élite. ¿Por qué? Esta será la última competencia que realice con el equipo EPM, en el cual su nombre tomó mayor estatus, el de un gran líder.

Luego de hacer las veces de gregario, en los últimos dos años Suárez asumió las riendas de la escuadra antioqueña, y gracias a sus buenas condiciones como escalador fue protagonista en las dos carreras más importantes del país: conquistó el Clásico RCN la temporada anterior y fue subcampeón, en la presente, de la Vuelta a Colombia, una cuenta pendiente, pero no la única de su lista. Figurar en el ciclismo europeo es quizá lo que lo sigue trasnochando.

“Créeme que es muy triste dejar este equipo, pues es una gran familia. Don Raúl Mesa -técnico- ha sido como un padre para mí, su apoyo ha sido increíble en mi carrera. No fue fácil ganarme el título de capo, me tocó esforzarme mucho, pero pese a la tranquilidad y comodidad que siempre me brinda el EPM, no soy conformista, siempre buscó más, y este cambio me permite afrontar los retos que se me avecinan con mayor motivación y responsabilidad”, indicó Suárez, contratado por el GW Shimano, de categoría continental y que en 2019 disputará algunas competencias en el Viejo Continente.

“Ese proyecto fue lo que más me llenó de confianza. Volver a competir a nivel internacional me genera alegría, entusiasmo”, contó el corredor de 33 años, al recordar su periplo por el exterior.

Cuando tenía 19 de edad, estuvo tres temporadas en el elenco español Burgos. En 2007, retornó a Colombia para representar al Orgullo Paisa; en 2010 fichó para el EPM, con el que en una gira por el país ibérico, terminó segundo en la Vuelta a La Rioja, cuarto en la Vuelta a Castilla y León, quinto en la de Asturias... Años después hizo parte del desaparecido Team Colombia. “En esos años de joven hasta en etapas que ganó Alberto Contador yo le disputaba el triunfo a él. Hice demasiados buenos puestos. Donde un ciclista entre los 20 y 24 años haga eso en este momento, fijo lo contrata una escuadra ProTour, no entiendo por qué no se me dieron las cosas en ese momento, pero más allá de esa ambición de estar en un conjunto de la máxima categoría, anhelo volver a Europa, demostrar que allí sí podemos andar bien, hacer una bonita presentación, sé que con el GW lo puedo lograr”, se ilusiona Suárez, padre de Jerónimo, de 7 años, y Julieta, de 2, y esposo de Carolina Bernal.

Frente al Clásico EL COLOMBIANO añade: “Es una carrera especial porque se reúnen los ciclistas recreativos y élites, se comparte con ellos y se disfruta en familia, además es una prueba bonita, de carácter social. Esta carrera permite que no nos relajemos, porque el ciclismo es un deporte muy desagradecido y hay que estar continuamente entrenando para mantener el ritmo. Espero terminar con pie derecho y darle otra satisfacción a un equipo que siempre confío en mí” .