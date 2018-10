Sara disfruta del barro, la lluvia y la adrenalina

Sara Botero Álvarez sabe que detrás de ella está el gran motor para salir adelante: su madre Melissa, quien desde los siete años no la desampara en cuanta competencia participa. Es como un ángel guardián y quien le irradia la fortaleza para ser la mejor en lo que hace.

Melissa y Sara, más que madre e hija, parecen hermanas, amigas. La una tiene 28 años, la otra 15. “Mi mamá me tuvo a los 13 añitos y siempre me dice que yo soy un ser especial para ella, que cuando salía a jugar con sus amiguitas, lo hacía ya con barriguita”.

Fútbol, ajedrez, tenis de mesa y natación fueron los deportes que Sara empezó a practicar, pero siempre tuvo predilección por los triciclos, y eso la llevó a escoger la bicicleta. “En principio hice ruta para probar y coger experiencia, no me gustó tanto como el ciclomontañismo, que me permite disfrutar de paisajes geniales, de la adrenalina que entrega la montaña, del barro, la lluvia, pero ante todo de la felicidad de estar sobre una bicicleta”.

Quien ya escribió su nombre en la edición 45 del Clásico EL COLOMBIANO como campeona del ciclomontañismo (lleva cuatro años consecutivos ganándolo), cree que a su edad ya ha ganado varias cosas: campeona municipal, departamental, nacional y panamericana, pero quiere cumplir un sueño, conocer Italia “pero en especial Venecia”.