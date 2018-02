Contador, feliz en “tierra de campeones”

Alberto Contador tiene sentimientos encontrados tras su arribo a Colombia. “Por un lado, felicidad de llegar a una tierra de campeones y comprobar la gran cultura ciclística que hay. Y, por otro, impotencia al saber que no me pude medir en este país frente a sus embajadores”, señala el español, invitado de honor, junto al italiano Iván Basso, a la carrera Colombia Oro y Paz.

Contador, ganador de dos Giros de Italia (2008-2015), dos Tour de Francia (2007-2009) y tres Vueltas a España (2008, 2012 y 2014), habla del retiro inesperado de su carrera –tiene 35 años– cuando estaba mostrando su mejor versión.

Se le entrecorta la voz cada vez que un aficionado corea su nombre. “Es un placer estar aquí. Solo tengo palabras de agradecimiento, es impresionante el cariño de toda la gente desde que llegué. Pero debo confesar que los colombianos me tienen mal acostumbrado, porque en cada lugar del mundo que me encuentro con uno de ellos me tratan súper bien, me hacen sentir como un compatriota más. Por eso estoy encantando”.

Y eso que compartió poco cuando corría con pedalistas de esta nación...

“Sí, el cariño es impresionante, por eso tenía tantas ganas de venir. No he compartido mucho con ellos, pero aquí hay uno que es de mis mejores amigos. Se trata de Járlinson Pantano, con quien estuve casi todo el año pasado, antes de mi retiro. También está en el equipo Polartec-Kometa –de su Fundación– Wilson Peña. Entonces conocer de dónde viven y aprender de sus culturas me llamaba la atención”.

La gente queda con un sabor agridulce al no poder verlo correr en Colombia...

“Sí, lo que pasa es cuando se confirmó esta prueba yo ya había decidido poner punto final a mi carrera. Igual determiné que iba a venir, pese a no poder competir. Pese a ellos me dijeron que la iba a pasar súper bien y así está sucediendo”.

¿Qué sensación tiene ahora al ver a los rivales correr?

“Es muy extraño, porque me gusta competir y me encuentro bien físicamente. Pero estoy contento de cómo fue mi despedida, la cual resultó bonita y emotiva y en mi casa (Vuelta a España). Hay momentos en los que se debe decir es la hora de parar. Era momento indicado para retirarme con un buen sabor de boca y que la aficionado se quedara con una buena imagen”.

¿Qué ha generado en el lote internacional que Colombia organice por primera vez esta carrera?

“Mucha expectativa, y más porque el ciclismo colombiano ahora mismo está al máximo nivel ante el mundo. Esta carrera abre puertas, entonces es bueno que sigan saliendo equipos y pruebas de este nivel para que surjan embajadores. Hay que aprovecharlas”.

Usted corría por sensaciones, ¿qué piensa que ahora muchos lo hagan con potenciómetro? ¿Cómo volver a esa vieja escuela?

“El ciclismo cada vez es más controlado, el deporte cada vez es más matemáticas. En ese sentido el potenciómetro hace que más corredores sean menos valientes, y limitan en cierto momento el espectáculo. Pero al final son elementos que hay que analizar si son buenos o malos para el show”.

De los colombianos, ¿a quién ve con mejor futuro?

“Es complicado porque hay muchísimos corredores buenos, entonces quedarte con uno solo es difícil. Miguel Ángel López (Astana) está haciendo cosas muy buenas. El año pasado impresionó en Vuelta a España, quizá ahora le falta experiencia pero tiene futuro. También es bastante atípico el caso de Fernando Gaviria, eso demuestra el gran nivel que hay aquí”..