Contreras, un talento que se rescata

Rodrigo Contreras tuvo un paso fugaz por Europa. En 2016, en compañía de Fernando Gaviria y luego de hacer una transición como aprendiz, integró el equipo Quick-Step.

Al final no le extendieron su contrato y retornó a Colombia, donde fue recibido en la escuadra Coldeportes-Zenú. Luego fue fichado por el EPM.

Sin embargo, gracias a sus condiciones físicas, sumado a su fortaleza mental, Rodrigo retornará a las grandes ligas del ciclismo, tras ser anunciado ayer como nuevo corredor de la escuadra kazaja Astana, en la que milita su compatriota Miguel Ángel Supermán López.

El año pasado en Francia, en pleno Tour de l’Avenir, el director deportivo español Joxean Fernández “Matxín”, quien laboró como cazatalentos en el Quick Step, expresaba que el regreso de Contreras a su lugar de origen lo ayudaría a adquirir mayor experiencia y lo fortalecería. Fue como una especie de aterrizaje para saber de qué estaba hecho.

Dos años después, el nacido en Villapinzón, Cundinamarca, hace 24 años, demostró, con buenos resultados en el ámbito nacional e internacional, que puede dar batalla en el World Tour.

“Él es un especialista en la crono, pero también se defiende en la media montaña y es muy completo; estoy seguro de que en el Astana puede dar más”, indicó ayer sobre el ciclista el técnico del EPM, Raúl Mesa.

“Recuerdo que Carlos Mario Jaramillo -director general del Coldeportes- me dijo el año pasado que me lo trajera, pues con mi disciplina el muchacho volvería a coger vuelo. Estoy muy feliz al saber que este talento no se perdió”, agregó Mesa.

Impresiona con su nivel

Este año, Contreras fue campeón de las vueltas al Valle y Tolima, donde ganó etapas; además continuó su ciclo olímpico triunfal en la modalidad de contrarreloj. Había ganado en los Bolivarianos de Santa Marta (2017), luego en los Suramericanos en Cochabamba y finalmente en los Centroamericanos en Barranquilla-2018. Sus últimos festejos fueron en la reciente Vuelta a Colombia, en la que se adjudicó dos etapas en contrarreloj.

“Esta es una gran oportunidad que la vida me proporciona. Avanzo en procura de alcanzar más metas y sueños. En primer lugar, espero ser capaz de hacer todo lo posible para ayudar al equipo Astana a alcanzar triunfos. Estoy esperando de mí una mejora de mis habilidades para convertirme en un atleta fuerte y un verdadero ciclista profesional. Es un honor unirme a este gran equipo”, aseguró Contreras a los voceros del Astana.

Alexandr Vinokurov, gerente general del elenco, subrayó que venían siguiendo a Rodrigo hace buen tiempo: “Lo conocemos, es un corredor joven, con un gran potencial en carreras contrarreloj. Hasta el momento ha mostrado buenos resultados a nivel continental, y esperamos que desarrolle sus habilidades en el World Tour. Al menos en nuestro equipo tendrá todas las condiciones necesarias para su desarrollo paso a paso. Soy optimista con su llegada”.