Dejaré todo en carretera para repetir título: Suárez

“Todos pueden marcarla; sin embargo, para mí, la etapa reina va a ser la del alto de Letras (séptima fracción), sin demeritar los otros ascensos”.

Usted estuvo unas temporadas en Europa, ¿piensa en la idea de volver o está cómodo corriendo aquí?

“Me gustaría regresar, pero al igual que mi amigo Rodrigo Contreras -va para el Astana-, quiero llegar a un equipo bueno. He tenido ofertas pero no de escuadras que me llamen la atención. Los años que estuve allá no pude demostrar todo lo que podía. Espero que se me dé la oportunidad pero no siento frustración”.

El 2017 fue 3° en la Vuelta a Colombia y este año ocupó el segundo lugar, ¿qué cree que hace falta para triunfar como en el Clásico?

“He trabajado para ganar, para ser campeón de cualquier carrera, pero la Vuelta me llama la atención, es una especie de obsesión, en el buen sentido, quiero ganarla. Estar ahí te deja un sabor agridulce, pero también te da motivación de que se puede, que me estoy acercando y ese es un impulso extra para volverlo a intentar el próximo año. Si Dios quiere tendré revancha”.