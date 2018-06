Desde lo alto, Alejo Osorio guarda mesura en el Giro

Alejandro Osorio dio un paso importante ayer para conquistar el Giro de Italia sub-23, luego de recuperar el liderato a falta de tres etapas para la conclusión de la carrera.

Pero el corredor que nació hace 20 años en el Carmen de Viboral, y quien recibió el llamado de la Selección Colombia Manzana Postobón para esta carrera, no se confía.

“Tuve un desgaste grande al igual que todos, pero me siento bien y espero que Dios me dé las fuerzas a mí y a todo el equipo para defender este liderato. Son cosas que uno en el momento no se las cree, estoy muy contento”, expresó Osorio con alegría y mesura, luego de arribar cuarto en la sexta fracción entre Dimaro y Pergine Valsugana (121,7 km), donde se impuso el estadounidense Sean Bennett (Hagens).

“Perdí la Vuelta de la Juventud por cosas de Dios, pero él sabe cómo hace las cosas y ahora tengo la maglia rosa”, afirmó el paisa en referencia de la prueba del mes pasado en la que cedió el liderato en la última etapa en el alto de El Romeral. Allí se consagró campeón Luis Fernando Jiménez, a quien una caída el martes lo sacó de competencia del presente Giro.

Osorio, con la ayuda de sus compañeros, espera defender la ventaja que adquirió. Le lleva 39 segundos al inglés Mark Donovan (Team Wiggins) y 2.14 al también británico Stephen Williams (Seg).

Alejandro, quien a la vez comanda la clasificación de los jóvenes, no es el único que se distingue en el combinado patrio, también lo hace el boyacense Cristian Muñoz, líder de la montaña. Hoy otro reto, 135.4 km entre Schio y final en alto en Pian Delle Fugazze.