Egan, fuerte pese a dolor de su lesión

Mientras Egan Bernal, en una camilla del Hospital Clínic de Barcelona, publicaba en Twitter una imagen llena de positivismo y un mensaje que decía “todo bien parceros, nos vemos pronto”, el silencio que guardaba su equipo Sky para dar a conocer el parte médico del ciclista hacía que el escepticismo sobre una posible lesión se mantuviera.

Pues bien, este se rompió ayer al conocer que el colombiano sufre fractura de escápula y clavícula, luego del accidente que padeció a falta de 6 kilómetros para finalizar la Vuelta a Cataluña, en la que era segundo de la general y líder de los jóvenes.

“Desafortunadamente sufrió una fractura de la escápula y clavícula, pequeña, nos aseguraremos de obtener una opinión especializada sobre los próximos pasos para la recuperación y rehabilitación de Egan”, expresó, mediante un comunicado, Iñigo Sarriegui, doctor del Sky.

“El retorno a la actividad deportiva de un ciclista profesional con este tipo de fractura, y que sea manejada quirúrgicamente y con adecuada rehabilitación, se da en promedio de 6 a 8 semanas”, dijo el doctor Juan Gómez Hoyos, ortopedista y docente de Medicina Deportiva de la Universidad de Antioquia.

La fortaleza de Egan, considerado la nueva estrella del ciclismo mundial, sorprende aún más. “Estoy decepcionado porque podría haber logrado mi primer podio en World Tour. Estoy triste porque me sentí bien y fuerte hasta el último día. El equipo me dio confianza toda la carrera y mis compañeros hicieron un gran trabajo. Eso me dejó muy feliz. Hoy -ayer- me siento relativamente bien, porque fue un duro golpe y sé que podría haber sido mucho peor”.

El colombiano, quien tenía previsto actuar en la Vuelta al País Vasco (2-7 de abril), Tour de los Alpes (16 al 20); y en la Lieja-Bastoña-Lieja (22), hace rememorar la lesión similar de su compatriota Nairo Quintana en la Vuelta a España en septiembre de 2014. Si bien se recuperó antes, retornó a competencia en enero de 2015 en la Vuelta a San Luis, en la que fue tercero en el podio.