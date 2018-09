El bullying sí afecta el rendimiento deportivo

En Colombia resulta fácil pasar del éxtasis del triunfo a la crucifixión tras lo que muchos consideran derrota. La memoria resetea rápido el “disco duro” en el que quedan grabadas las gestas de esos seres que han engrandecido y han hecho vibrar toda una nación.

“Si en este país olvidan en pocos días la masacre de 20 o 30 personas, porqué no hacerlo también con la gloria que ha entregado un deportista”, señala Jorge Ovidio González, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo.

¿Qué tanto influyen las críticas descarnadas y hasta violentas de aficionados y periodistas en el rendimiento de los ciclistas colombianos?

En la actual Vuelta a España, en la que si bien hay tres representantes en el top-10 de la general y aún con claras posibilidades de podio -ver posiciones-, hay quienes han lanzado improperios contra dichos pedalistas que no han pasado desapercibidos. Algunos han respondido con altura, otros se defienden, pero lo cierto es que los han sacado de su concentración habitual.

“No me duelen las críticas y que me consideren conservador, no siempre se puede atacar. Lo que me duelen a veces son las piernas. No soy todopoderoso, cuando no hay fuerzas no las hay”, señaló a la prensa Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia, de la Vuelta a España y tres veces podio en el Tour de Francia.

El boyacense confiesa que no ha estado tan superior a sus rivales como en otros años, y pese a mostrarse sincero algunos se atreven a decir que está acabado.

Miguel Ángel López (Astana), de 24 años y tercero este año en el Giro, se enfrascó, en Twitter, en una discusión con un periodista (Ricardo Orrego, Canal Caracol) que se molestó porque el ciclista no le concedió una entrevista.

Mientras tanto, Rigoberto Urán (EF Education) trata de pasar de largo frente al asedio de preguntas sobre si después de perder tiempo aún tiene opción de ganar la Vuelta. Muestra experiencia y mentalidad fuerte. “La verdad, he aprendido mucho en la vida y trato de que mi felicidad y estabilidad no dependan de resultados, así llegue atrás o adelante”. A otros deportistas les es difícil ignorar esos comentarios, lo cual podría afectarlos a la hora de enfrentar sus retos atléticos.

“Solo los que estamos en el deporte de élite sufrimos por momentos la rudeza de la gente y de los medios, y solo los que tienen los pantalones largos lo saben soportar. Pero la verdad es un tema denigrante y duro”, manifiesta Iván Vargas, entrenador nacional de patinaje, a quien le afecta la triste realidad que están viviendo quienes han entregado su vida al deporte.