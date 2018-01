El chico de Pasca ya deja su huella

Gianni Savio, manager general de la escuadra continental profesional Androni Giocattoli, no reflejaba angustia después de ver partir, el año pasado, al joven que le tendió la mano para que empezara a brillar en el ciclismo europeo, el cundinamarqués Egan Bernal.

Sus palabras mostraban alivio al mencionar que en su escuadrón había otro diamante por pulir y que muy pronto empezaría a lucir su brillo.

Hablaba del también colombiano Iván Ramiro Sosa, cundinamarqués que en el pasado Tour de l’Avenir, fue vital para que Bernal, hoy en la poderosa escuadra británica Sky, se consagrara campeón en la importante carrera francesa.

“Siempre me ha gustado trabajar con los corredores colombianos. Son respetuosos, combativos, tienen sed de triunfo. Se va Egan y se lo merece, pero quedan Rodolfo Torres e Iván Sosa, remplazo de Bernal, y que estoy seguro logrará cosas importantes en el ciclismo”, decía Savio.

Pues bien, los pronósticos de este italiano empiezan a reflejarse, luego de la buena actuación de Iván Ramiro en la actual Vuelta al Táchira, en Venezuela, en la que ganó la cuarta etapa y espera tener más celebraciones en las cinco jornadas que restan.

Sosa, quien a simple vista parece tímido, pero quien cuando se toma confianza sabe hacer reír con su fino humor, no olvida que fue su madre Telma Johana Cuervo la que lo llenó de valor para que siguiera firme en el pedalismo, así sus demás compañeros con los que salía a rodar por el municipio de Pasca, Cundinamarca, siempre lo dejaran viendo un chispero. “Cada vez que salíamos a entrenar yo quedaba de último. Eso me aburría, tanto que por poco le digo adiós al ciclismo, pero mi mamá me motivó para que continuara luchando y por fortuna estoy viendo los frutos”, recordaba en pasados días Sosa, y quien de esos chicos con los entrenaba fue, junto a su primo Johan García -Team Manzana- los únicos que lograron llegar a equipos profesionales.

Hoy, a sus 20 años de edad, este corredor, que va bien en la montaña y se defiende en el plan, gana experiencia para convertirse en referente de este deporte.

Ya por lo pronto, como lo reseña su equipo en la página oficial, Sosa ya logró su primer éxito en las carreras del calendario de la Unión Ciclista Internacional -UCI-, y a la vez le entregó al Androni la tercera victoria en dicha competencia, luego de los triunfos del italiano Matteo Malucelli en la primera y tercera fracción.

Ayer, en la quinta, el colombiano batalló para conseguir su segunda conquista. Arribó tercero, a 57 segundos, en los 147 kilómetros entre La Fría y Tovar, donde se impuso el local Jorge Abreu con tiempo de 3:44.35.

“Hay que seguir trabajando fuerte”, expresa Iván Ramiro, otro criollo que se abre paso para dejar huella como lo hacen sus demás compañeros en el exterior .