Con su Gran Fondo, Nairo se muestra más cerca de la gente

Me alegra saber que much@s ya se entrenan para el #GranFondoDeLasAlturas recuerden que será exigente y la alimentación es importante. Para quienes aún no se han inscrito, no se preocupen ampliamos el plazo hasta el jueves 15 de noviembre! https://t.co/2jUAO8TYCv @GFNairoQuintana pic.twitter.com/WVwqSq7xlf