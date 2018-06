En el Clásico, Jerónimo “renace” para el ciclomontañismo

No había empezado la prueba del cross country del Clásico EL COLOMBIANO y a Jerónimo Bedoya lo felicitaban, abrazaban y hasta le pedían fotos.

En ese momento, el deportista que en los Juegos Suramericanos juveniles de Chile 2017 ganó dos medallas de oro y ese mismo año fue subcampeón en el Panamericano de Paipa, irradiaba felicidad. Tanta que sus ojos azules se encharcaron por un instante. Y no era para menos, pues el accidente que sufrió hace cuatros meses por poco lo deja cuadripléjico.

Ayer, en el cierre de la etapa extrema del Clásico en el parque del Agua y la Madera del municipio El Retiro, donde nació hace 17 años, volvió a competir después del percance.

“El hecho de montar en bicicleta me hace sentir un ganador”, cuenta el piloto de la escuadra GW Shimano.

Jerónimo, cuatro veces campeón nacional, confiesa que vivió un calvario luego de la imprudencia del conductor de un auto que lo atropelló cuando terminaba un entrenamiento en bici por el Oriente antioqueño el 27 de febrero, pero añade que el deseo de seguir dejando huella en el ciclomontañismo le dio las fuerzas para levantarse de la adversidad.

“Fue algo muy duro, estuve a punto de morir o quedar cuadripléjico porque la lesión casi toca la médula espinal. Al final tuve dos fracturas en las vértebras C1y C7 -la parte cervical-”, relata el hijo de Jenny Botero, ama de casa, y Jorge Alonso Bedoya, ebanista y gomoso de la cicla, de quien heredó esta pasión.

“Fueron casi cuatro meses sin poder entrenar, apenas llevo una semana ejercitándome. Recuerdo que los médicos me decían que la recuperación no iba a ser fácil. Estuve con cuello ortopédico dos meses y si las fracturas no cicatrizaban bien me tenían que operar y ahí corría más el riesgo de perder el 50% de la movilidad. Ahora los mismos especialistas se sorprenden con mi evolución. Sé que Dios me tiene para cosas grandes, en este Clásico volví a nacer para el ciclomontañismo”.

Pero ayer Jerónimo impresionó más al llegar a la meta, en la categoría júnior, en la tercera posición. “Como te dije al comienzo, ya soy un ganador. Quiero retomar el ritmo y recuperar mi nivel porque estoy seguro de que le puedo dar más alegrías a Colombia en este deporte”, finalizo Jerónimo, todo un ejemplo de superación .