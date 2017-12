“Aún tengo piernas para ganar en Europa”: Fabio Duarte

Por JHEYNER A. DURANGO HURTADO

Fabio Duarte es bastante creyente, tanto que durante la tradicional celebración de la Noche de las Velitas, le dio gracias “a la Virgen y a Dios” por los favores recibidos este año, entre ellos ser contratado por una escuadra de categoría profesional continental con la que volverá a competir en el ciclismo europeo, cuando muchos, y hasta él, creían que retornar a las carreteras del Viejo Continente ya era un imposible.

El esposo de Daniela Gutiérrez y padre de Marianella, nombre que tiene tatuado en su brazo derecho, dice que cuando se trabaja con perseverancia y dedicación, las metas, por muy difíciles que parezcan, se pueden cumplir, y más cuando tiene al lado personas que lo inspiran, como sus seres queridos.

En charla con EL COLOMBIANO, el cundinamarqués, campeón mundial de ruta sub-23 en Varese, Italia, 2008, y quien venía corriendo con el EPM, habló sobre esta oportunidad que le brindó el Manzana Postobón Team y dejó claro que aún tiene fuerza suficiente para dejar huella.

¿Por qué pensó que no retornaría al ciclismo de Europa?

“Porque por momentos la ilusión de volver se pierde, y más cuando pasa el tiempo y ninguna puerta se abre para estar allá. Ya llevaba dos años en Colombia, entonces se va volviendo difícil recibir otra oportunidad para que vuelvan a creer en vos”.

¿Al estar en Colombia qué ha aprendido?

“Valorar todo lo que tenía en Europa, como las carreras, las opciones de ganar. Entender que las oportunidades son pocas y hay que aprovecharlas. En las etapas duras del Giro siempre fui protagonista, pero nunca pude ganar, todo eso me dejó una espinita, ojalá el próximo año pueda desahogarme un poco de todo eso”.

¿Cuál es su sentimiento ahora al ser contratado por el Manzana, dirigido por Luis Fernando Saldarriaga?

“Mucho orgullo, felicidad y gratitud de estar en este equipo, en el que estuve cuando se llamaba Colombia es Pasión (2008-2009) y Café de Colombia (2010). Mis grandes resultados fueron cuando lo representé, al ser campeón del mundo, vencer en el Tour de los Pirineos, Circuito Montañés, subcampeón de Vuelta a Asturias. Es un placer retornar, y más al lado del profe Saldarriaga, quien siempre ha confiando en mí”.

¿Cómo han sido estos días de adaptación en el elenco?

“De mucha motivación. Hace tiempo no tenía una pretemporada con una preparación física como esta. Nos estamos preparando en el Centro de Alto Rendimiento de Atlético Nacional -en Guarne-. Nunca había tenido una planeación así, con tanta tecnología, medidor de potencia... muchas herramientas para mejorar. Me siento cómodo, con mucha ilusión”.

Mucha gente se preguntaba qué había pasado con usted, hasta decían que había sido flor de pocos días...

“En Colombia hay gente que no sabe cómo es el ciclismo en Europa. Aquí se corre contra los mejores del país y uno que otro extranjero, pero allá están los mejores del mundo y es muy difícil ganar. En Europa hice varios segundos lugares en el Giro de Italia, peleé muchos Giros de Trentino, gané etapas, logré montaña en Luxemburgo, en Burgos, en muchas carreras hice buenos resultados. A veces no se dimensiona la realidad de las cosas, pero si sigo en el ciclismo es porque puedo hacer de nuevo cosas importantes”.

¿Qué lamenta no haber hecho cuando estuvo en el exterior?

“Exigirme más, hacer de las dificultades una fortaleza. Que ese sufrimiento que viví me hubiera llenado de orgullo para salir adelante, consolidarme y superar la adversidad”.

¿Qué fue lo más duro que vivió en Europa, ¿por qué le costó consolidarse?

“Es que me fui muy joven, tenía 18 años y recalé en el equipo Selle Italia. Allá son muy profesionales, pero me costó adaptarme. Estuve un año alejado de la familia, solo, sin hablar el idioma, sin saber cocinar, costumbres distintas, el clima frío me golpeó mucho. Todo eso fue parte de lo más difícil”.

¿En qué ha cambiado?

“Lo malo que viví me sirvió para reaccionar, para trabajar más duro y hacer las cosas mejor para el próximo año. Ahora me siento más tranquilo, más maduro, y con unas metas más centradas. Aún tengo piernas, estamos jóvenes y bien de salud para ganar en Europa”.

¿Qué piensa al ver a sus compatriotas cuando logran resultados importantes para el ciclismo colombiano?

“Alegría por todo lo que han alcanzado, pero por otro lado me lamento porque sabiendo cuál es el nivel de allá sabía que también podría estar compitiendo junto a ellos. Entonces me llenaba de nostalgia pues mientras ellos estaban en las mejores competencias del mundo, yo disputaba las pruebas nacionales”.

¿Ahora cómo analiza eso?

“En que tengo que demostrar todo mi potencial, siempre me he sentido buen ciclista. Y lo que deseo es disputar, al lado de este grupo talentoso que hay en el Manzana, las carreras. Me siento muy feliz e ilusionado. Además quiero aportarles a mis compañeros todo el conocimiento que aprendí en Europa” n