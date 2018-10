Estefa y Dany tienen futuro

Estefanía Herrera sostuvo una mínima diferencia de 4 segundos, suficiente, no obstante, para coronarse campeona del Tour Femenino de Colombia, mientras que Daniel Arroyave aguantó en la última etapa y mantuvo 20 segundos de ventaja para alzarse con el título de la Vuelta del Porvenir, ambos en el mismo escenario: la calurosa Montería.

Por coincidencia, Estefa y Dany -como se les conoce- son antioqueños. Estefanía, de 25 años de edad, nació en Medellín y él, con 18, en Yarumal. Ambos optaron por la bicicleta y hoy, también cuentan, que sus proyectos de vida en el ciclismo apuntan al mismo lugar: Europa.

“Estefanía es una corredora con un futuro muy grande. Tiene grandes condiciones y así como lo hicimos con Paula Patiño, que hoy la vemos ya integrando un equipo grande, como el Movistar Team en España, esperamos formarla y prepararla en el equipo para que en unos años pueda igualmente pasar a integrar los mejores equipos del World Tour Femenino” anota Jorge Arbeláez, el técnico del equipo Coldeportes-Zenú-Café Sello Rojo-Pastas Doria, al que pertenece la chica antioqueña.

Ella coincide con su entrenador al afirmar que una de sus metas este año era triunfar en el Tour Femenino nacional. “Desde principios de año habíamos apuntado a esta carrera. Afortunadamente el equipo trabajó bien y todos respondimos. Agradezco a todos”.

Por su parte, Arroyave destacó que el triunfo tiene un significado especial, como lo señala en el portal de Fedeciclismo.

“El año pasado no pude terminar la carrera. Las lesiones me ayudaron a crecer en todo sentido, a superar mis capacidades y a no rendirme nunca. Yo disfruto de todo lo que me pasa en el ciclismo”.

Daniel continúa la estela de grandes juveniles que en los últimos años han surgido de estas carreras y engrandecen el nombre de Colombia en el exterior, como Rigoberto Urán (campeón en 2004 y 2005), Darwin Atapuma (2006), Mauricio Soler (2001), Julián Cardona (integrante del EF Education First-Drapac) o más atrás en el tiempo, como Marlon Pérez, Mauricio Ardila, Argiro Zapata o Hernán Darío Bonilla, entre otros ilustres.

La victoria final de Estefa fue sobre Lorena Colmenares (Boyacá), por 4 segundos y luego de disputarse la quinta y última etapa, ayer, con un circuito de 70.5 kilómetros en la capital cordobesa.

Y Daniel, corredor del elenco Ramguiflex-Risaltex, hizo lo propio tras la última fracción de 84 kilómetros, que ganó el samario Juan Sebastián Campo, aunque el cetro lo “cocinó” el sábado en la contrarreloj individual al despojar al nariñense Marlon Castro del liderato.

“Esta carrera me sirve para crecer espiritual, personal y deportivamente; la tomo como un aprendizaje de vida para mejorar cada día más.. Aprendo de cada ciclista y cada persona, a todos los aprecio porque el ciclismo es un deporte muy duro”, apuntó el yarumaleño. “Ahora me enfoco en poder dar el salto a Europa” .