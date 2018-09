Conozca horarios y vías que serán cerradas por llegada del Clásico RCN

Los voceros de la Alcaldía de La Estrella y de la Secretaria de Tránsito y Transporte de ese municipio confirmaron los horarios y las vías que serán cerradas por la llegada de la octava etapa del Clásico RCN, este viernes.

La idea de la Administración es realizar tres tipos de cierres: el primero será total desde las 4:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.; el segundo, desde las 10:00 a.m. hasta las 2:00 p.m. y un tercero de tipo controlado hasta las 11:00 a.m.

De igual forma, enviaron una recomendación a los siderenses para que utilicen la calle 77 sur (Suramérica) para ingresar y salir del municipio de La Estrella.

Horarios y vías que estarán cerradas