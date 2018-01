Gaviria: fuerte, veloz y triunfal en inicio de año

A sus 38 años de edad, las condiciones que impone José Serpa sobre la bicicleta son admirables.

Ayer, en el cierre de la edición 53 de la Vuelta al Táchira, el corredor sucreño y quien integra las filas del elenco paisa GW Shimano, era uno de los ciclistas más felices de la ronda venezolana, y no era para menos, pues logró subir al podio a reclamar su título de campeón de la montaña, luego de la exhibición de poderío del sábado tras vencer, en solitario, en la novena fracción con final en alto en el Cerro Cristo Rey.

“Ganar la etapa reina aquí, y en medio de tanta gente, me hizo recordar cuando escalaba por Alpe d’Huez. Este triunfo me llena de orgullo, y me hace sentir que sigo vigente. El apoyo de la afición es el que me motiva a seguir adelante”, manifestó Serpa, conocido como el León de Sucre.

Pero además de don José, el GW Shimano, bajo la orientación del exciclista Víctor Hugo Peña, festejó gracias al velocista Cristian Talero, quien ganó la octava fracción y se convirtió en campeón de la metas volantes y de los puntos.

Así mismo, Colombia vibró gracias a Iván Ramiro Sosa (Androni), que triunfó en la cuarta jornada -primera victoria del país en 2018- y quien de paso fue el mejor representante nacional en la clasificación general, 10°, a 11.30 del campeón general, el local Pedro Gutiérrez.

La etapa final, de 115.2 km en San Cristóbal, fue ganada por el venezolano Jonathan Monsalve, quien se impuso ante el criollo Félix Barón (Aroma y Gurmet).