“Soy el más interesado en entrenar cuando caigo”: Gaviria

Los vendajes que cubren su rodilla izquierda y codo, al igual que el pulgar derecho delatan que las laceraciones que sufrió Fernando Gaviria en la reciente Vuelta a San Juan aún no sanan.

Sin embargo, 13 días después de aquella caída, que lo privó de luchar por más triunfos en la competencia argentina -obtuvo uno-, el antioqueño no da señales de dolor. Al contrario, es como si fuera una fiera sedienta de triunfo.

Su postura de fortaleza llama la atención como el rostro del tigre que tiene tatuado en su torso.

El pasado domingo, en Medellín, fue uno de los 48 ciclistas, de 139, que lograron terminar los 228 kilómetros de la prueba de gran fondo del Nacional de ruta, en el cual venció su paisano Sergio Luis Henao.

Y ayer seguía dando muestras de coraje al tomar la partida en una carrera anhelada en el país: la Colombia Oro y Paz, la primera de categoría mundial que se realiza en este territorio y a la que llegó con la ilusión de seguir agrandando su palmarés.

Igual, con su triunfo en la primera etapa, en soberbio embalaje sobre Juan Sebastián Molano, completó 27 triunfos en su carrera profesional y primero en la competencia colombiana.

En charla con EL COLOMBIANO, Gaviria habla de su buen momento, pero añade que debe trabajar más fuerte para mejorar.

Su meta es convertirse en uno de los mayores referentes de este deporte. Cuenta que sigue soñando con hacer una competencia similar a la que hizo en el Giro 2017 esta vez en el Tour de 2018.

No hay duda de que es un ganador, aunque también ha sufrido debido a las caídas, ¿cómo hace para retornar a la competencia igual o más fuerte?

“Veo todos los problemas que me pasan de una manera diferente a los demás. Soy el más interesado en entrenar cuando caigo”.

Hasta se le vio impotente al tener que abandonar en la Vuelta a San Juan...

“Es que no me quería retirar, pero por el dolor en la rodilla lo tuve que hacer. Después de llegar a casa, y de evaluarme con el médico, me dio vía libre para volver a correr”.

¿Qué representa para usted correr en su tierra y con su equipo Quick-Step, el más veloz del lote internacional?

“Es como un premio, pero también un sueño que se hizo realidad, no solo para nosotros los pedalistas, sino para toda la afición colombiana porque podrá disfrutar de un gran ciclismo, de buen nivel debido a que llegaron corredores muy importantes de Europa”.

Se le nota modesto cuando se le pregunta sobre sus posibilidades de triunfo en las primeras etapas planas

“Si bien hay chances de ganar, y tengo grandes compañeros, como Maximiliano Richeze, Julian Alaphilippe y Álvaro Hodeg hay que esperar. Se sabe que es una competencia importante, en la que hay corredores muy fuertes, no solo los del exterior sino también nuestros compatriotas”.

Y se vuelve a cruzar con antiguos rivales en su tierra...

“Aquí hay pedalistas fuertes para el sprint, lo que sucede es que no han contado con la suerte como yo de estar en un equipo grande. De todas maneras haré mi mejor trabajo. Además todos mis compañeros están muy preparados, sino, no hubieran llegado al país una semana antes”.

¿Qué gana Colombia con esta prueba?

“Que el amor por este deporte, el cual nunca se ha perdido, crezca más. Es lindo ver cómo la gente sale a apoyarnos. Además esta es una gran puerta para que el país sea sede de entrenamientos de los grandes equipos del mundo”.

Al lado de Marcel Kittel fueron los máximos ganadores del circuito mundial en 2017 con 14 victorias, ¿es un tope difícil de pasar?

“Puede que sí, pero no pensamos en ese tope, solo queremos seguir haciendo las cosas bien, lograr muchas conquistas”.

¿Qué siente al saber que al Tour de Francia llegará como uno de los favoritos al triunfo en etapas planas?

“Hay mucha responsabilidad este año. Tengo retos muy bonitos, entre ellos la Milán-San Remo y el principal, el Tour de Francia. En mi mente ya está esa carrera, pues el equipo me brindó la confianza para luchar allí. Sería muy bonito celebrar como lo hice en el Giro del año pasado, por eso estoy preparándome, para estar en óptimas condiciones en el mes de julio”.

¿Se ve haciendo en el Tour una faena similar a la que tuvo el año pasado en el Giro, cuándo ganó cuatro etapas?

“El Tour es el Tour y allí van los mejores. A cualquier ciclista le gustaría ganar en esa carrera que es la más importante del calendario y para ello me estoy preparando. Al contar con buena salud y preparación se puede intentar. Quiero llegar en las mejores condiciones”.

¿Qué piensa cuando dicen que es el mejor velocista del mundo?

“Es algo que te motiva a seguir luchando, pero debo decir que aún no lo soy, que soy todavía joven y que debo luchar mucho para conseguirlo”.

¿Aún considera, con su modestia de siempre, que el mejor es Peter Sagan?

“Pues mirando los resultados, él es el mejor. Ha ganado el Mundial tres veces seguidas. Eso lo dice todo. Cuando le iguale podría cambiar el orden”.

Y ser líder del equipo...

“Es una responsabilidad muy grande, un compromiso al que debo responder frente a mucha gente; por lo pronto vamos paso a paso” .