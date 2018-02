“Fernando tiene una mente muy fuerte”

Mientras su hijo muestra nervios de acero en cada embalaje de una competencia de ciclismo, su papá sufre en silencio.

El hombre robusto, mirada fría y fina sonrisa, dice que más allá de un resultado, lo que desea es que Fernando Gaviria, estrella de la velocidad mundial, termine ileso tras el riesgo que corre cuando sale raudo por una victoria.

“Es difícil que desaparezca de mí esa sensación de temor por una caída. Puedo delatar tranquilidad, pero la angustia no cesa. Por eso no interesa si entra de primero, segundo o de último, lo importante es que termine bien”, cuenta Hernando Gaviria, padre y formador del corredor del equipo Quick Step, quien esta semana viene dejando su sello de calidad en el país como lo hace en tierras extranjeras. En la Carrera Colombia Oro y Paz, de categoría mundial, cumple los pronósticos con triunfos.

El papá, entrenador de ciclismo y profesor pensionado del municipio de La Ceja, asegura que nunca se imaginó que Fernando fuera a escribir tanta historia. En el palmarés del pedalista, de 23 años, reposan cuatro títulos mundiales de pista -dos élite- y 28 victorias profesionales de ruta desde que llegó a Europa en 2015.

“Siempre he dicho que tiene una mente fuerte, pero jamás pensé que llegaría tan lejos”. Y da las razones.

“Por el biotipo del colombiano, también porque aquí había una forma distinta de entrenar, siempre hacia arriba. En el Giro, Tour y Vuelta siempre esperábamos las etapas de montaña, nos daba pereza las fracciones planas. Entonces cambiar algo tan arraigado era muy complicado”.

Hernando se impresiona con cada hazaña de su hijo. “Cada que compite me sorprende más. Venía de una fuerte caída en la Vuelta a San Juan, aún está con heridas, y verlo ganar aquí en la Colombia Oro y Paz me llena de orgullo. De hecho me pareció excelente lo que hizo el domingo en el Nacional en Medellín. A dos vueltas para el final estaba en el grupo. Él no quedó del todo contento, es que no se conforma”.