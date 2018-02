Froome debuta en medio de dudas sobre su dopaje

El británico Chris Froome regresa hoy a la competición, participando en la Ruta del Sol en Andalucía, en un clima de polémica tras la revelación, en diciembre, de un control antidopaje anormal que ha llevado al ciclismo a sus fantasmas del pasado.

Froome tiene derecho a correr porque la sustancia detectada en el control anormal, el Salbutamol (un antihistamínico) no conlleva suspensión provisional, pero sigue a la espera de una decisión de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El hecho de que el británico vaya a competir ha creado cierto malestar en el pelotón y numerosas personalidades se han mostrado contrarios a que compita.

Incluso el presidente de la UCI David Lappartient pidió al cuádruple ganador del Tour de Francia que se mantenga al margen de la competición mientras no se resuelva su caso porque la defensa del corredor aún no ha presentado el informe científico que podría supuestamente explicar el resultado anormal.

Indiferente a estas polémica, Froome (32 años) regresará a la carretera hoy en el sur de España, el mismo país en el que dio el resultado anormal en un control realizado durante la Vuelta a España el pasado 7 de septiembre. “Hace varios años que no he participado en la Ruta del Sol, es una carrera que me gusta correr y tengo ganas de estar en la salida”, destacó el británico, que no ha vuelto a correr de manera oficial desde el Mundial del a finales de septiembre.

Candidatos

Sobre el papel, el jefe de filas del Sky figura entre los aspirantes a la victoria en esta Ruta del Sol, una carrera que ya ganó en 2015 y que acabará el domingo con una contrarreloj individual que le va como anillo al dedo.

El jueves acabará en el Alto de las Allanadas, la única etapa con final en montaña.

Si el ciclista del Sky acaba siendo absuelto, este regreso a la competición es indispensable para los kilómetros que necesita sumar de cara a su gran objetivo de esta temporada: participar y ganar el Giro de Italia (en mayo) y el Tour de Francia (en julio), en el que podría igualar el récord de cinco victorias.

En cambio, si acaba siendo sancionado, es posible que el palmarés de la Ruta del Sol tenga que ser modificado a posteriori.

Pero a Froome también se le espera en el terreno mediático en Andalucía, ya que será su primera aparición pública desde la revelación de su caso.

“Espero que la gente entienda que hay límites a lo que yo puedo decir durante el proceso aún en curso, pero no hay nadie más interesado que yo en hacer avanzar las cosas lo más rápidamente posible”, aseguró el británico en un comunicado la semana pasada.

Andalucía no contará con participación de ciclistas colombianos .