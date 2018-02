Froome es inocente, dice jefe de filas del Sky

Esta semana, cuando el equipo Sky confirmó la presencia de Chris Froome en la Ruta del Sur, carrera española del 14 al 18 del presente mes, que le permitirá abrir su programa de competencias en 2018, de inmediato las reacciones en el mundo del pedal no se hicieron esperar. En las redes sociales el nombre del cuatro veces campeón del Tour de Francia, y quien está siendo investigado al dar positivo por salbutamol durante la Vuelta a España del año pasado, fue tendencia.

De hecho, la Unión Ciclista Internacional -UCI-, a través de su presidente, David Lappartient, indicó que el deportista debería ser separado de su equipo mientras se esclarece su caso.

No obstante, David Braidsford, manager del elenco británico y quien acompaña al Sky en la Carrera Colombia Oro y Paz, salió, ante la prensa, a la defensa del ciclista.

“Es una situación difícil, hemos tenido que pensar mucho en cómo manejar esto, para mí no hay ningún cuestionamiento, él no ha hecho nada malo. Para ser justos con él, aún no tiene cargos, y tiene el derecho de demostrar que no hay problema”.

El dirigente señaló que en el equipo desean que la situación se resuelva lo más pronto posible, pues considera que no solo Froome sino todas las personas que integran el Sky son las más perjudicadas.

Por otro lado, Braidsford confiesa que desde hace buen tiempo lo invadía el deseo de venir a Colombia.

“Como saben hemos tenido ciclistas colombianos en Sky como Rigoberto Urán, Sergio Luis Henao, luego llegó Sebastián Henao y ahora Egan Bernal, que es uno de los grandes prospectos en el mundo del ciclismo. Rigo, Sergio y Sebastián me habían hablado mucho sobre el ciclismo en este país y de la cultura de Colombia, entonces estaba algo interesado en venir y ver el trasfondo, la cultura, ver de dónde son sus familias y entender más del ciclismo colombiano. En carreras del World Tour, Colombia está rindiendo al más alto nivel, entonces vine a aprender, porque están haciendo las cosas muy bien”.

Así mismo destacó la forma de trabajar del ciclista criollo. “Tienen muy buena actitud, trabajan duro, se comunican bien, solo creo que cuando ellos llegan a Europa necesitan una buena estructura, y que allí los directores técnicos de los equipos los sepan guiar y entender para que desarrollen todo su potencial” .