Gaviria anhela volver a ganar en Argentina

El martes venidero será la presentación del equipo Quick-Step Floors, en el cual milita el colombiano Fernando Gaviria, quien tendrá como primer reto, este año, la Vuelta a San Juan en Argentina, país que lo lanzó a un equipo profesional.

La escuadra belga le ha encontrado un sabor a triunfo a los inicios de temporada en Suramérica: acumula 15 victorias de etapa en Argentina, en los últimos cinco años.

“Correr en Argentina es algo muy especial para mí, fue allí donde se me abrió la puerta a un contrato profesional en 2015. He ganado cinco veces en mis tres participaciones y espero comenzar este año igual”, dice Gaviria en el portal de la Vuelta a San Juan que se cumplirá del 21 al 28 de este mes.

Al lado de Fernando se dan como favoritos para ganar esta competencia el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) y el polaco Rafal Majka (Bora-Hansgrohe).

“En Quick-Step hay una mezcla de ciclistas jóvenes y experimentados que tendrán sus oportunidades de brillar”, manifestó el director deportivo, Davide Bramati.

Terminada la prueba en territorio gaucho, él y sus compañeros, viajarán a carreteras cafeteras para participar en la carrera Colombia Oro y Paz entre el 6 y el 11 de febrero.

Sobre su presentación en Colombia, Gaviria expresó que “he corrido campeonatos nacionales, pero esta vez será una historia completamente diferente y pensar en ella me da mucha alegría; es algo con lo que he soñado cuando era más joven. Todavía faltan algunos días para el inicio de la temporada, pero me ilusiona esta competencia”.

En Argentina, el Movistar también tiene cuota nacional: Dáyer Quintana, Carlos Betancurt y Winner Anacona, quienes al lado del argentino Eduardo Sepúlveda, el ecuatoriano Richard Carapaz y el español Víctor de la Parte, estarán en la competencia.

Orica piensa en las grandes

El equipo australiano Orica-Scott, que ahora se llama Mitchelton-Scott y del cual hacen parte los colombianos Esteban y Brayan Chaves, no estará en Argentina; su meta son las tres grandes del ciclismo (Tour, España y Giro).

Esteban, al lado de los británicos Adam y Simon Yates, serán los líderes del equipo y a ellos se unió Mikel Nieve, quien viene del Sky, con el único objetivo de darle la pelea a Chris Froome, en caso de que este no sea sancionado por el problema de dopaje .