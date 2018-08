Henao, ¿gregario o líder del Sky?

Con su trabajo silencioso pero productivo, el antioqueño Sergio Luis Henao ha sabido ganarse el respeto y la confianza del equipo más poderoso del ciclismo mundial en la actualidad: el Team Sky, al que llegó en 2012.

“Y si pudiera terminar allí mi carrera, quedaría encantado”, aseguró recientemente el corredor al ser preguntado si meditaba la posibilidad de cambiar de elenco hacia otro en el que su rol no fuera de gregario sino de jefe de filas y más ante el asedio de importantes conjuntos en procura de sus servicios.

“Pero es que aquí también tengo oportunidades, no solo en las carreras de un día o una semana, también en las de tres, solo que la suerte no me ha acompañado, pero he tenido el respaldo de mis compañeros. Es más, en los momentos duros, entre ellos las lesiones, siempre me han tendido la mano”, agregaba Sergio.

Sus palabras quedaron de nuevo evidenciadas ayer al ser incluido en la lista definitiva que actuará, desde este sábado, en la Vuelta a España, la última gran carrera del año en la que Sky tendrá, como responsabilidad, defender el título alcanzado en 2017 por su compañero y líder Chris Froome, ausente esta vez tras correr este año el Giro, en el que fue 1°, y en el Tour, siendo 3°.

“Me dice que va con toda. Está motivado porque contará con buen respaldo. Es uno de los grandes talentos de nuestro ciclismo, y lo que ha mostrado esta temporada permite ilusionarse con otro buen resultado”, indicó ayer, sobre Henao, Jesús Piedrahíta, coordinador administrativo del equipo Coldeportes-Zenú y vital en la formación del ciclista.

Sergio Luis volverá a una ronda ibérica tres años después. Su última participación fue en 2015, cuando figuró 22°. Antes, en 2012, acabó 12° y en 2013, 28°.

En la presente temporada su nivel, ya sea respondiendo como líder del Sky o escudero, ha sido superlativo.