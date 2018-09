“Hoy me siento de diez años menos”: Sevilla

A Óscar Sevilla se le volvió costumbre celebrar su cumpleaños compitiendo en el Clásico RCN, qué mejor celebración para el ciclista colombo-español que hoy cumple 42 años.

Lo hace montado sobre su bicicleta, pedaleando con el mismo gusto que lo hizo por primera vez. “Llego a 42 años pero eso solo cuenta en la cédula, porque de mentalidad, de salud y de físico me siento de 32”, comenta, jocosamente, el corredor del Team Medellín.

Es un agradecido con la vida, por dedicarse a hacer lo que más le gusta, y más de llegar a esta edad aún activo en el profesionalismo. “Me siento competitivo, fuerte, capaz no solo de ganar sino de ayudar a mis compañeros cuando tengo que hacerlo”, expresa.

Hoy, en la novena etapa del Clásico, entre San Félix y Bello, espera volver a festejar, por partida doble, como lo hizo en 2017 en Ibagué. “Ojalá pueda ganar, sería precioso, vamos a intentarlo, y si no es hoy vamos a buscar la etapa mañana en el circuito de Medellín”.

Aunque la edad no le preocupa, es consciente de que se acerca la hora del retiro; sin embargo, en sus planes no está alejarse del ciclismo.

“Espero montar bicicleta toda mi vida, obviamente será de una manera más tranquila porque como profesional me queda un año más. En 2019 ya tengo que repensar si me da para un par de años más. Eso sí, me gustaría seguir vinculado al ciclismo, tengo bastante experiencia para poder aportarle mucho a un equipo como manager, porque lo siento y lo disfruto”, asegura.

Luego del desgaste en la etapa, Sevilla espera llenarse de la energía y el amor de su familia, su esposa Ivonne Agudelo y sus hijas Luna y Mía, que hacen de este día aún más especial. “Tendré la visita de mi familia, que siempre está ahí. Mi esposa que es mi compañera y mi mejor amiga, siempre me sorprende en estas fechas”, cuenta. Además, sus compañeros, suelen celebrar su natalicio de una manera muy particular: “me corretean y me estripan huevos en la cabeza (risas)”.

Para los corredores del Team Medellín, compartir con Óscar un año más de su existencia es un privilegio, pues el colombo-español es más que un compañero, un líder y ejemplo dentro y fuera de la competencia.

“Lo apreciamos demasiado, es un gran amigo, nos ayuda, nos aconseja y se aprende mucho de él. Tenerlo es un gran honor”, dice Camilo Castilblanco, integrante del Team.