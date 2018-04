Julian Alaphilippe celebra en España como lo hizo en Colombia

En febrero pasado, cuando Julian Alaphilippe arribó a Colombia, detallaba sus objetivos. “Ganar en esta tierra de campeones sería algo bonito, pero lo que más deseo es aprender de esta cultura, entender por qué los corredores de este país son tan fuertes y lograr, por el tema de la altura, subir mi nivel para ponerlo en práctica, como hacen ellos, en Europa”.

Días después, el ciclista francés, compañero en el equipo Quick-Step de Fernando Gaviria y Álvaro Hodeg, mostraba su categoría al triunfar en la cuarta etapa de la carrera Oro y Paz y, de paso, convertirse en líder.

Casi dos meses después, el pedalista de 25 años, y considerado la nueva estrella del ciclismo galo, sigue confirmando sus progresos, esta vez en la Vuelta al País Vasco, la que pasó a comandar ayer tras imponerse en la primera fracción de 162,1 kilómetros, con cinco altos puntuables, con salida y llegada en Zarautz (Gipuzkoa).

Alaphilippe, junto al esloveno Primoz Roglic (Lotto), quien entró segundo, fueron los mayores beneficiados en la jornada, en la que cedieron bastante terreno los grandes aspirantes al título.

“Era una etapa que quería, con un final perfecto para mí. He trabajado para alcanzar mi mejor forma de cara a las clásicas y esto me da un plus de confianza”, dijo el vencedor.