Julian Alaphilippe, del Quick-Step Floors estará en el Tour Colombia

El equipo belga Quick-Step Floors anunció que el ciclista francés Julian Alaphilippe iniciará la temporada 2019 en Suramérica, con presencia en la Vuelta de San Juan en Argentina y el Tour de Colombia, que en su segunda edición se cumplirá por Antioquia.

Ganador de 12 etapas en este 2018, incluyendo las clásicas Fleche Wallonne y San Sebastián, así como dos etapas y la camiseta de lunares en el Tour de Francia, Alaphilippe, hará parte del cartel de estrellas que tendrá el Tour Colombia.

“Es un evento que lo llevará a probar las piernas en varias escaladas de la región de Antioquia, que deberían jugar un papel importante en el resultado final. Anteriormente conocida como Colombia Oro y Paz, la carrera que se desarrollará en su segunda edición fue donde Julian inició su temporada 2018 con estilo, al convertirse en el primer francés desde Bernard Hinault, en 1986, en ganar una etapa en suelo colombiano”, destacó el Quick-Step en un comunicado de prensa.

Para Alaphilippe: “La temporada pasada fue realmente memorable, pero esa es la historia ahora y lo único que importa es lo que el próximo año traerá en términos de resultados. Estoy muy motivado para sumarme a los resultados que he disfrutado junto con este fantástico equipo y mostrar de lo que soy capaz, ya que confío en que todavía no he alcanzado mis límites”.

“Comenzando temprano, en Argentina, un país en el que solo escuché grandes cosas de Max Richeze, y luego en Colombia, donde obtuve mi primera victoria en 2018, me dará la oportunidad de encontrar mis piernas de inmediato después de la partida”, agregó Julian, quien el próximo mes asistirá al primer campo de entrenamiento de Quick-Step Floors en Calpe.

El Tour de Colombia cumplirá su segunda edición del 12 al 17 de febrero en carreteras de Antioquia, con la presencia confirmada de ciclistas de la talla de Christopher Froome y los estelares colombianos Rigoberto Urán y Nairo Quintana.