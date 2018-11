Mujeres que desbordan talento

Hace pocos meses a la ciclista Juliana Gaviria, tras cumplir su dieta de maternidad, se le veía bien temprano en el gimnasio retomando sus rutinas de entrenamiento. Hasta impresionaba su fortaleza para levantar pesas.

“Le estoy dando duro para volver al óvalo lo más rápido posible”, contaba en ese instante la madre de Maximiliano, esposa del también pistero Fabián Puerta, campeón mundial de keirin, y hermana de Fernando Gaviria, considerado uno de los mejores velocistas internacionales del momento.

En el velódromo Alcides Nieto Patiño de Cali, donde se disputó este fin de semana la Copa Nacional de pista, Juliana ratificó que aún está vigente en esta especialidad.

En el certamen, que fue clasificatorio a los Juegos Nacionales-2019, la deportista fue la más laureada de la Selección Antioquia al triunfar en tres pruebas: scratch, velocidad y keirin.

“Estoy muy contenta de retornar con este rendimiento”, dijo Gaviria, múltiple medallista en los diferentes eventos del ciclo olímpico.

La velocista, de 27 años de edad, aplaudió la realización de esta Copa e hizo un llamado a las diferentes ligas para que en futuros torneos envíen más representantes a competir.

“Es bonito que no dejen morir la pista, pues si bien hubo participación, sí hicieron falta más. Muchas veces nos quejamos de que no se hacen eventos, pero cuando los realizan no vienen, lo mismo sucedió el pasado mes en la válida nacional en Medellín, entonces hay que aprovecharlos, y más cuando los organizan con tanto amor”, indica Juliana, quien tiene una meta clara.

“Disfrutar de la pista y seguir trabajando porque la idea es poder entrar nuevamente a una Selección Colombia y afrontar, en óptimas condiciones, los certámenes internacionales”, agregó la campeona de la Copa Mundo, en keirin, en Cali-2012. Retorno triunfal.