Juveniles exhiben su talento mundial

Luego de las pruebas de contrarreloj que finalizaron ayer, el Mundial de ciclismo de Innsbruck, Austria, se enruta en la recta final con las competencias de fondo, en las que Colombia, por las condiciones de sus representantes y el trazado del recorrido, está en la lista de favoritos en cada una de las categorías.

Serán las pruebas júnior, damas y varones, las que empezarán a definir quiénes son los pedalistas más fuertes del presente año.

Por Colombia estará en escena hoy, en mujeres, la antioqueña Érika Milena Botero, corredora que nació en el año 2000 en el municipio de La Unión, donde ayudaba, hasta hace 3 años, a ordeñar vacas a su padre Jhon William.

Botero, que incursionó en el ciclismo cuando tenía 9 años, espera demostrar su talento ante las mejores corredoras de planeta, así como lo hace en Colombia, donde se consagró campeona de la Vuelta del Futuro en 2017.

“Estoy muy contenta de ser convocada a la Selección Colombia para este campeonato. Tengo muchas expectativas y ganas de dar lo mejor. Me siento bien preparada, con buenas sensaciones y confianza para dar el 100 por ciento”, le aseguró a Éder Garcés, de la Fedeciclismo, la joven deportista, quien en el Panamericano realizado en Cochabamba, Bolivia, en agosto pasado, logró tres preseas de oro en pista y fue undécima en ruta.

En el Mundial será la única colombiana en la prueba de hoy, de 71.7 kilómetros entre Rattenberg e Innsbruck, los primeros 25 planos. Luego vendrá un ascenso de 7 km al alto de Gnadenwald y, posteriormente, una vuelta a un circuito de 23.8 km, en el que hay otra subida a la cima de Lans.

“Creo en mis capacidades, el recorrido me favorece porque es en subida y allí me va bien. Sé que es complicado el hecho de no tener compañeras, pero hay que correr con inteligencia; estoy tranquila y con mucha confianza. Mi anhelo es entrar entre las diez primeras”, dijo Botero.