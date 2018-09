L’étape-2018 impresionó por la exigencia

Que un ciclista aficionado pueda sentir lo que representa recorrer, con su dureza, una fracción del Tour de Francia, fue una de las pretensiones de L’étape Colombia, el evento amateur de ruta más importante del mundo que ayer cumplió su segunda edición consecutiva en territorio antioqueño.

De hecho, el español Joaquim Purito Rodríguez, excorredor que fue 2º en el Giro de Italia-2012 y Vuelta a España-2015 y 3º en el Tour de Francia-2013 y quien se retiró hace tan solo dos años, se impresionó con lo exigente que fue el recorrido de 140 kilómetros, que salió y terminó en Medellín, y pasó por Bello, Copacabana, Girardota y El Hatillo, el alto de Matasanos, Donmatías, Entrerríos, San Pedro y también por los corregimientos de San Félix y San Cristóbal.

“La verdad, me pareció muy duro correr por tanto tiempo y a tanta altura, esto no se sucede en Europa. Ahora es que me empiezo a dar cuenta ese buen nivel de los corredores colombianos en el máximo circuito del ciclismo.

Los ganadores, que recibieron un bono por un millón de pesos y premios de los patrocinadores, fueron los siguientes ciclistas: María Paula Nieto y Davis Molina (en jóvenes); Tatiana Ochoa y Frankly Betancur (esprinters); Alejandra Cadena y Gabriel Corredor (montaña); Ochoa (4:13.07) y Corredor (3:27.26), los campeones generales.

“En lo organizativo fue un certamen excelente. No hubo inconvenientes, nada que lamentar. El balance es más que positivo”, aseguró Carlos Giraldo, vocero del evento”