¿Landa respetará capitanía de Nairo?

En días recientes, cuando el equipo Movistar hizo en España su presentación de cara a la temporada 2018, una declaración de Mikel Landa, flamante contratación del elenco telefónico, llamó la atención.

“Será la carretera la que desvele quién necesita más apoyo para luchar por la general”, lo decía en referencia al próximo Tour de Francia y en alusión a los otros dos líderes con los que la escuadra dirigida por Eusebio Enzué contará en la ronda gala: el colombiano Nairo Quintana y el murciano Alejandro Valverde.

Landa, como confesó, los respeta a ambos; sin embargo, los sigue alertando con sus repetidas declaraciones. “Parece que debo ganar ya una grande”.

En entrevista con Marca, el corredor, quien viene procedente del Sky, muestra su apetito de triunfo.

Cuando estaba en el elenco británico fue pieza clave para que Chris Froome ganara sus últimos dos Tour. Ahora, pese a que tiene dos líderes por delante, indica que prefirió Movistar porque le aseguraban tener libertad en las carreras importantes, y eso que el UAE, Bahrain y Trek-Segafredo luchó por sus servicios.

Llegó a Movistar al “ser valorado como un líder, lo primero. Y sobre todo por el interés de Eusebio, del equipo y la tradición que tienen en las grandes vueltas. Este equipo siempre ha sabido hacerlo bien con la gente adecuada para ello. Y finalmente, no es que eso me obligara, pero ya lo habían intentado -contratarlo- antes”, dice Landa, quien fue cuarto en el pasado Tour.

Afirma que Valverde, de 37 años, no está ahora con la ambición de disputar una prueba de tres semanas. “Él mismo me dice que su momento de grande ya ha pasado, aunque pueda seguir haciéndolo muy bien... Y estamos Nairo y yo. Creo que, hagamos calendarios diferentes o coincidamos, nos complementaremos y podremos hacerlo bien”.

Sin embargo, en otra publicación hecha por AS, Landa, de 27 años, va más al grano.

“Entiendo que Nairo remarque su condición de líder: desea sus oportunidades, como yo las mías. Me las he merecido y nos complementaremos”.

El corredor prosigue: “Llevo años de experiencia acumulada y creo que me he ganado el derecho de acudir con libertad de movimientos a las grandes rondas... Ese tiempo de gregario quedó atrás. Ya me han parado tanto en Astana como en Sky, cuando llevaba piernas para ganar. Si me dicen que me detenga otra vez, no lo haré. Me toca perseguir mis metas”.

El asfalto, como dice Mikel, será el que despeje la duda de cual de estos tres referentes es el más fuerte en el próximo Tour. Por ahora la rivalidad parece estar entre el Movistar y no frente a los demás contendores .